Historischer Moment: König Charles wird von Edward vertreten

Im Buckingham Palace wird das 120-jährige Bestehen der sogenannten Entente Cordiale gefeiert. Dabei handelt es sich um ein Abkommen, das als Grundlage für den Frieden zwischen Frankreich und Großbritannien und für den Zusammenschluss beider Länder zu einer gemeinsamen Front gilt. Grund genug für die Royals, dieses Jubiläum gebührend zu feiern, und zwar mit einer besonderen Wachwechselzeremonie, an der die französischen Truppen teilnehmen. Doch wie Mirror berichtet, ist einer nicht dabei: König Charles (75) selbst. Stattdessen begleitet sein jüngerer Bruder Prinz Edward (60) mit seiner Frau Sophie (59) die Feier, die zeitgleich am Pariser Élysée-Palast stattfindet. Der Palast begründet Charles' Abwesenheit nicht, allerdings ist es annehmbar, dass er aufgrund seiner Krebsbehandlung fehlt.

Seine Behandlung dauert nach wie vor an, auch wenn der Monarch sich in der Öffentlichkeit tapfer und gut gelaunt zeigt. Zuletzt nahm er an dem traditionellen Ostergottesdienst teil und führte seine Familie in die Kirche von Sandringham. Dort schüttelte er Hände und winkte den begeisterten Fans. Offenbar scheint Charles die Behandlung so gut zu verkraften, dass die Australienreise im Oktober aktuell wieder in Betracht gezogen wird. Ein Palastinsider erzählte The Sun, dass der König sich bereit fühle, auch wenn seine Ärzte nach wie vor zur Vorsicht mahnen: "Der König kann es kaum erwarten, loszulegen, und er ist begierig darauf, mit der Arbeit fortzufahren."

Charles hatte seine Krebserkrankung Anfang des Jahres öffentlich gemacht. Damit wollte er sein Volk auch zur Vorsorge ermutigen, hatte es vom Palast geheißen. Doch trotz der Behandlung hatte der 75-Jährige seine Arbeit nicht eingestellt. Nach einer kurzen Ruhepause kehrte er nach London zurück und empfing unter anderem Besucher im Buckingham Palace. Doch die Hiobsbotschaften scheinen nicht abzureißen: Charles ist nicht das einzige Mitglied der Königsfamilie, das den Fans Sorgen bereitet – auch Prinzessin Kate (42) ist an Krebs erkrankt.

Victoria Jones-Pool/Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward vor dem Buckingham Palast, April 2024

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Kate im Juni 2016

