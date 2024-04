Kelsea Ballerini und Chase Stokes knutschen bei CMT Awards!

Kelsea Ballerini (30) und Chase Stokes (31) zeigen allen, wie verliebt sie sind – und das auch auf dem roten Teppich. Am Wochenende fanden in Texas die CMT Awards statt und auf dem roten Teppich tummelten sich die Stars der Countrymusic. So auch Sängerin Kelsea und ihr Chase. Die beiden glänzten aber nicht nur in ihren abgestimmten Outfits. Die Moderatorin des Abends trug ein feuerrotes Kleid mit feiner Spitze, während der Schauspieler unter einem cremefarbenen Jackett lediglich ein dünnes Shirt trug. Für besonders viel Aufmerksamkeit sorgten aber ihre Liebesbekundungen: Chase nutzte die Gelegenheit, um seiner Liebsten vor den Fotografen einen innigen Kuss zu geben.

Für Kelsea war es als Moderatorin der Verleihung ein großer Abend. Ihr rotes Kleid auf dem roten Teppich war erst der Anfang, denn die Country-Musikerin beeindruckte das Publikum mit ganzen neun Outfits. Sie warf sich außerdem in einen bodenlangen, durchsichtigen Glitzerfummel, unter dem ihr schwarzer Slip und das passende Bustier hervorblitzten. Ein besonderes Highlight war sicherlich der Barbie-Look, den sie später trug: Es war nahezu der gleiche knallig pinkfarbene Hosenanzug, den Margot Robbie (33) mitsamt Cowboyhut in dem gleichnamigen Film getragen hatte. Und Kelsea blieb auch bei Glitzer, als sie ihren Song "Love Me Like You Mean It" performte: Am Mikrofon stand sie in einem goldenen Body und dünner Strumpfhose.

Die Beziehung mit ihrem Partner Chase wurde im Januar 2023 öffentlich, nachdem zuvor schon länger Gerüchte kursiert waren. Ihr Red-Carpet-Debüt feierten sie dann ein paar Monate später ebenfalls bei den CMTs. Seitdem zeigten die beiden sich immer wieder strahlend und schwer verliebt bei Events. "Sie ist buchstäblich der beste Mensch auf dem Planeten Erde. Ich liebe das Mädchen einfach über alles und bin verdammt stolz auf sie", schwärmte der Outer Banks-Darsteller Ende vergangenen Jahres im Interview mit Entertainment Tonight.

Getty Images Kelsea Ballerini moderiert die CMT Awards in Austin 2024

Getty Images Kelsea Ballerini, Country-Sängerin

