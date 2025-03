Kelsea Ballerini traf beste Freundin in Selbsthilfegruppe

Kelsea Ballerini (31) und Carly Pearce (34) verbindet eine besondere Freundschaft, die jetzt bereits über ein Jahrzehnt währt. Während einer Woche als Gastmoderatorin beim SiriusXM-Kanal "Women of Country" sprach Kelsea nun darüber, wie sie Carly kennenlernte – lange bevor beide als Musikerinnen berühmt wurden. "Bevor wir Erfolg hatten, waren wir Freundinnen in einer Art Mädels-Therapiegruppe", erzählte Kelsea laut People Magazine. Dort hätten sie sich gegenseitig unterstützt und versucht, ihren Durchbruch in der Musikbranche zu schaffen. Jahre später tourten und arbeiteten beide erfolgreich als Künstlerinnen und haben dabei nie den engen Kontakt verloren.

Carly, die Hits wie "Hide the Wine" gelandet hat, erinnert sich ebenfalls gerne an die frühen gemeinsamen Tage zurück. In einem Interview mit People Magazine bei einem Event der American Heart Association schwärmte sie von Kelsea: "Kelsea und ich sind seit über zehn Jahren befreundet. Ich habe sie gesehen, als sie vor 200 oder 300 Leuten in einem kleinen Club auftrat, und jetzt füllt sie große Arenen aus – das war surreal." Zuletzt arbeiteten die beiden zusammen am Song "You're Drunk, Go Home", der auf Kelseas Album "Subject to Change" erschien.

Abseits der Bühne zeigt sich die enge Freundschaft der beiden Frauen immer wieder in herzlichen Gesten und gegenseitiger Unterstützung. Kelsea nennt Carly eine "Schwester", die nicht nur kollegial, sondern auch emotional für sie da ist. Gerade in einer oft herausfordernden Branche sei diese Verbindung von unschätzbarem Wert. Carly, die wie Kelsea eine beeindruckende Karriere hingelegt hat, erzählte Anfang des Jahres begeistert von der gemeinsamen Zeit und äußerte ihren Stolz auf die Erfolge ihrer besten Freundin. Fans der beiden Stars lieben nicht nur ihre Musik, sondern auch die unverfälschte Herzlichkeit, die ihre Freundschaft ausstrahlt.

Getty Images Carly Pearce, Country-Sängerin

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kelsea Ballerini und Carly Pearce bei den CMT-Awards 2024

