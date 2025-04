Sturz auf der Bühne: Kelsea Ballerini singt einfach weiter

Es war ein Abschlusskonzert, das niemand so schnell vergessen wird: Am 13. April beendete Kelsea Ballerini (31) ihre Nordamerika-Tour mit einem spektakulären Auftritt in der ausverkauften Scotiabank Arena in Toronto. Doch der Abend hielt eine unerwartete Wendung bereit: Während die Country-Sängerin Garth Brooks (63)' (63) Hit "Friends in Low Places" performte, verlor sie auf einer sich bewegenden Plattform den Halt und stürzte. Statt die Fassung zu verlieren, meisterte sie die Situation mit Bravour, was in einem Video auf dem Instagram-Kanal von Entertainment Tonight zu sehen ist. Sie landete unverletzt, posierte kurz und sang direkt weiter.

Die Tour, die bereits im Januar gestartet war und zahlreiche Stationen wie Los Angeles, Chicago und Nashville umfasste, war ein Höhepunkt für die "Cowboys Cry Too"-Interpretin. Kelsea nutzte das Kanada-Finale, um nicht nur einen Blick zurück auf die vergangenen Monate zu werfen, sondern auch, um ihre Dankbarkeit gegenüber den Fans und ihrem Team zu zeigen. Trotz des Sturzes ließ sie sich nicht unterkriegen und setzte das Konzert professionell fort. Die Crew, die gemeinsam mit ihr auf der Bühne stand, sorgte für eine ausgelassene Atmosphäre – auch wenn einige Fans online kritisch anmerkten, dass niemand Kelsea geholfen hatte. Doch die Sängerin bewies einmal mehr, dass sie jede Situation mit Humor meistern kann.

Nicht nur privat mit ihrem Freund Chase Stokes (32), sondern auch beruflich erlebt Kelsea aktuell eine erfolgreiche Zeit. Ihr jüngstes Album "Patterns", das im Oktober 2024 erschien, erreichte großartige Chartplatzierungen und setzte neue Maßstäbe für Frauen in der Country-Musik. In einem Interview mit People sagte sie kürzlich: "Es war immer mein Traum, in Arenen zu spielen. Das bedeutet mir nicht nur als Künstlerin viel, sondern auch für alle Frauen in unserem Genre." Sie nimmt sich auch gerne Zeit, um mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Unvergessen bleibt ein Moment ihrer Tour, als sie einem Fan half, ihre Schwangerschaft auf der Bühne zu verkünden – ein Beispiel dafür, wie nahbar die Sängerin trotz ihres Erfolges geblieben ist.

Getty Images Kelsea Ballerini, Sängerin

Getty Images Kelsea Ballerini und Chase Stokes, November 2024

