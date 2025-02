Kelsea Ballerini verschiebt mehrere Shows wegen Krankheit

Kelsea Ballerini (31) möchte ihren Fans das beste Konzerterlebnis bieten, das möglich ist. Am Donnerstagabend machte der Sängerin jedoch ihre Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Ihr Konzert in Buffalo beendete die "If You Go Down"-Interpretin vorzeitig. In ihrer Instagram-Story berichtete sie mit gebrochener Stimme: "Buffalo, es tut mir so leid, dass ich die Show heute Abend nicht beenden konnte. Ich bin kränker, als ich dachte. Ich wollte wirklich niemanden enttäuschen." Auch die zwei folgenden Konzerte in Pittsburgh und Toronto wird die Country-Musikerin nicht wahrnehmen können – allerdings gibt es bereits für alle drei Shows Nachholtermine.

Die 31-Jährige gehört zu einer neuen Generation von Talenten, die die Country-Szene gehörig aufmischen. Im Oktober veröffentlichte Kelsea ihre neueste Platte "Patterns" und spielte eine ausverkaufte Show im berühmten Madison Square Garden. Ihr Freund Chase Stokes (32) war während des Konzerts natürlich vor Ort und schwärmte daraufhin im Netz: "Ein Album auf deine Weise zu machen und die berühmteste Arena der Welt auszuverkaufen, ließ mein Herz vor Stolz explodieren und ein paar Tränen fließen."

Bei all den Erfolgen hat Kelsea kein Problem damit, auch über ihre Niederlagen zu sprechen. Bei den Grammy Awards verloren die Blondine und ihr Kollaborateur Noah Kahan mit ihrem Song "Cowboys Cry Too" in der Kategorie "Beste Country-Performance eines Duos oder einer Gruppe" – nachdem sie sich auch schon bei den Country Music Association Awards und den People's Choice Country Awards geschlagen geben mussten. "Wie fühlt es sich an, drei Awards für denselben Song zu verlieren?", fragte Kelsea ihren Kollegen daraufhin scherzhaft in einem Clip im Netz. Der Folksänger antwortete: "Komischerweise gefällt es mir mittlerweile sogar. Ich fühle mich, als hätte ich ein Verlierer-High."

Getty Images Kelsea Ballerini und Chase Stokes, September 2024

Getty Images Noah Kahan und Kelsea Ballerini bei den CMA Awards 2024