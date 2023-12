Chase Stokes widmet Kelsea Ballerini süße Liebeserklärung

Er gibt tiefe Einblicke in sein Privatleben! Chase Stokes (31) und Kelsea Ballerini (30) bestätigten im Februar dieses Jahres ihre Romanze. Seitdem machen der Schauspieler und die Sängerin kein Geheimnis mehr aus ihren Gefühlen füreinander: Immer wieder zeigen sie sich verliebt auf Events und begeistern ihre Fans mit niedlichen Kuschelfotos im Netz. Nun verrät Chase, was er am meisten an Kelsea liebt!

Als der Outer Banks-Star im Interview mit Entertainment Weekly beginnt, über seine Liebste zu sprechen, kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Dieselbe Person, mit der ich im Wohnzimmer sitze und mit der ich auf dem Boden esse und die mich zum Lachen bringt, ist genau die gleiche Person, die man auf der Bühne sieht", erklärt der Serienstar. Seine Herzdame verstelle sich nicht und sei einfach genauso wie sie ist, während viele andere Prominente eine Maske aufsetzen. "Sie ist buchstäblich der beste Mensch auf dem Planeten Erde. Ich liebe das Mädchen einfach über alles und bin so verdammt stolz auf sie", beendet er seine süße Liebeserklärung.

Doch trotz ihrer starken Gefühle zueinander, lassen sich die Turteltauben mit der Zukunftsplanung noch Zeit. "Sie haben eine unkomplizierte Beziehung und können einfach sie selbst sein!", verriet ein Insider kürzlich gegenüber Us Weekly. Das Liebespaar wolle sich nicht unter Druck setzen lassen: "Sie haben keine Pläne, sich in nächster Zeit zu verloben."

ActionPress Chase Stokes und Kelsea Ballerini im April 2023 in New York

Getty Images Chase Stokes, Schauspieler, und Kelsea Ballerini, Sängerin

