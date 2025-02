Nach Show-Absage: Kelsea Ballerini ist nicht schwanger

Kelsea Ballerini (31) tourt aktuell eigentlich im Rahmen ihrer "Kelsea Ballerini Live!"-Tour durch die US-amerikanischen Großstädte. Ihre Auftritte in Buffalo, Pittsburgh und Toronto musste die Sängerin jedoch krankheitsbedingt kurzfristig verschieben. Einige Fans vermuteten allerdings, dass sie gar nicht krank, sondern schwanger sei! Dieses Gerücht schafft die 31-Jährige jedoch gleich wieder aus der Welt. "Oder vielleicht ist es die Grippe", schnieft sie in einem Video in ihrer Instagram-Story und ergänzt: "Ja. Cool."

Aus welchen Gründen die Fans der "Cowboys Cry Too"-Interpretin auf eine Schwangerschaft schlossen, ist nicht bekannt. Den Partner, der ihr zum Mutterglück verhelfen könnte, hat Kelsea zumindest. Seit rund zwei Jahren geht sie gemeinsam mit Chase Stokes (32) durchs Leben. Der Outer Banks-Star begleitet sie auch regelmäßig zu ihren Konzerten. Vor lauter Stolz kamen ihm bei ihrem Auftritt im Madison Square Garden in New York City sogar die Tränen, wie er auf Instagram zugegeben hatte. "Ein Album auf deine Weise zu machen und die berühmteste Arena der Welt auszuverkaufen, ließ mein Herz vor Stolz explodieren und ein paar Tränen fließen", kommentierte Chase seinen Post mit Bildern seiner Partnerin.

Im Laufe ihrer Beziehung war Kelsea schon so manchen wilden Spekulationen ausgesetzt. Von einer Schwangerschaft war zwar noch nicht die Rede, doch vermuteten einige Kritiker, dass es sich bei den Stars um eine Fake-Beziehung handle. Darüber konnte die Country-Pop-Ikone sich nur lustig machen. Sie teilte anschließend ein Bild von sich und Chase auf Instagram, auf dem sie vertraut auf seinem Schoß sitzt. Dazu schrieb sie voller Ironie: "Ich weiß nicht, das sieht für mich irgendwie gestellt aus. Wahrscheinlich nur ein PR-Gag."

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, November 2024

Instagram / hichasestokes Chase Stokes und Kelsea Ballerini im Jahr 2023

