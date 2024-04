Eliza Doolittle genießt Spaziergang mit Baby und Freund

Erster Familienausflug? Seit rund einem Monat ist Eliza Doolittle (35) Mutter. Nun sieht man die Sängerin nach der Geburt erstmals gemeinsam mit ihrem Partner Charlie Robins und dem Neugeborenen in der Öffentlichkeit. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, spaziert die frischgebackene Mama mit einem Kinderwagen vor sich durch den Norden Londons. Ihren Ausflug genießt die "Rollerblades"-Interpretin in einem gemütlichen Outfit: mit Sneakern, grauer Baggy-Jeans, einem schwarzen Hoodie und einer Sonnenbrille auf der Nase. Ihr Freund Charlie weicht Eliza dabei nicht von der Seite.

Dass die Britin und ihr Liebster Nachwuchs erwarten, kündigte sie im vergangenen November bei einem ihrer Auftritte an. Ihre Fans waren wohl ziemlich überrascht, als Eliza plötzlich im O2 Forum in Kentish Town mit einem Babybauch auf der Bühne stand. Der schimmernde Zweiteiler des "Big When I Was Little"-Stars setzte ihre wachsende Bauchmitte perfekt in den Fokus. Auf Instagram bedankte sich die 35-Jährige bei ihren Fans für diesen besonderen Moment. "Es war so unglaublich, unsere Neuigkeiten mit euch allen persönlich teilen zu können. Was für eine einzigartige und unvergessliche Erfahrung", schrieb sie zu einem Video des Konzerts.

Auch sonst hielt das Stimmwunder seine Fans in den sozialen Medien über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Immer wieder teilte sie verschiedene Schnappschüsse von sich und ihrer Babykugel. Seit der Geburt des Babys sind die Updates allerdings etwas seltener geworden. Dafür dürfen sich ihre Follower aber nun regelmäßig über Updates zu ihrer Musik freuen.

Instagram / elizalovechild Eliza Doolittle und Charlie Robins

Instagram / elizalovechild Eliza Doolittle, Dezember 2023

