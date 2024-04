Neue Banknoten und Hochzeitstag: König Charles in Feierlaune

König Charles (75) hat heute Grund zum Feiern! Seit rund 18 Monaten ist der 75-Jährige nun schon der Regent des britischen Königreiches – und endlich ist das auch auf der britischen Währung erkenntlich! Wie Mirror berichtet, fand heute Vormittag die feierliche Übergabe der neuen britischen Banknoten mit Charles' Porträt darauf im Buckingham Palace statt. Über diesen Meilenstein scheint Charles sichtlich erfreut. Mit einem Lächeln im Gesicht nimmt er das Heft mit dem neuen Zahlungsmittel entgegen. Mit dieser offiziellen Änderung der Banknoten ist der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) wohl erst der zweite Monarch in der Geschichte des Landes, dessen Gesicht auf der Vorderseite der Scheine abgedruckt ist. Ab dem 5. Juni soll das neue Geld dann auch endlich in Umlauf kommen.

Doch nicht allein dieser Anlass wird den Familienvater in gute Laune versetzen – er und seine Gattin Königin Camilla (76) feiern zudem heute ihren 19. Hochzeitstag. Am 9. April 2005 standen die Turteltauben gemeinsam vor dem Traualtar des Standesamtes im Rathaus von Windsor und gaben sich das Jawort. Da es für beide schon die zweite Hochzeit gewesen ist, war eine kirchliche Zeremonie nicht mehr möglich. Eine feierliche Segnung der frisch Vermählten gab es im Anschluss in der St. George Kapelle allerdings trotzdem. Bei dieser war dann auch die damalige Königin Elizabeth wieder anwesend – den Heiratsakt an sich verpasste sie, weil ihre "Position das nicht zulässt", erklärte sie laut Telegraph damals.

Doch auch ein trauriges Ereignis jährt sich heute... Vor drei Jahren verstarb Prinz Philip (✝99), der Mann der Queen und Vater von Charles. Der Prinzgemahl war während der 70-jährigen Regentschaft seiner Liebsten immer eine gute Stütze gewesen. Für seine Hingabe und die Rolle, die er als Vater seiner vier Kinder übernahm, ehrte Charles ihn im vergangenen Jahr mit einem Denkmal. Auch seiner Mutter wurde diese Ehre zuteil. Als der König die Statue enthüllte, hatte er Tränen in den Augen.

Getty Images König Charles und Königin Camilla an ihrem Hochzeitstag im Jahr 2005

Getty Images Prinz Philip (†99)

