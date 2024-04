Für Job als Nageldesignerin: Amanda Bynes geht zur Schule

Amanda Bynes (38) verfolgt weiterhin ihre Träume! Im Dezember 2023 verkündete der einstige Nickelodeon-Star sein Podcast-Ende. Damals erklärte die Schauspielerin, dass sie gerne als Nageldesignerin arbeiten würde. Nun gibt sie ein Update. "Da ich die Maniküre-Lizenz noch nicht bestanden habe, habe ich wieder mit der Schule begonnen, um die Maniküre-Theorie zu studieren und Acryl zu üben, bevor ich die Prüfung erneut ablege", erklärt der ehemalige Kinderstar auf Instagram und fügt hinzu: "Damit ich gut gerüstet bin, wenn ich einen Job in einem Nagelstudio bekomme."

Vor einigen Monaten erklärte die "She's The Man"-Darstellerin, ihren Podcast aufgeben zu wollen, um einen festen Job auszuüben: "Nachdem ich darüber nachgedacht habe, würde ich lieber meine Lizenz als Nageldesignerin machen und einem festen Job nachgehen." Diese Entscheidung sorgte bei ihren Fans für Beunruhigung. "Ich denke, das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube, es geht ihr gar nicht gut", vermutete ein X-Nutzer. Ein weiterer schrieb zudem: "Ich vermisse die alte Amanda so sehr. Ihre Entwicklung bricht mein Herz."

Dass sich Amandas Fans Sorgen um sie machen, liegt vor allem an ihrer Vergangenheit. Bei ihr war bereits in ihrer Kindheit eine bipolare Störung diagnostiziert worden, zudem war sie mehrfach in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Anfang Dezember feierte die "Einfach zu haben"-Darstellerin dann ihr Comeback mit ihrem eigenen Podcast. Bereits nach der ersten Folge pausierte sie diesen jedoch. "Wir sind nicht in der Lage, die Art von Gästen zu bekommen, die ich gerne in der Show hätte, wie zum Beispiel Jack Harlow (26) oder Drake (37) oder Post Malone (28)", begründete sie damals auf Instagram.

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes im Mai 2020

Getty Images Amanda Bynes, Schauspielerin

