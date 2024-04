Geheime Heirat: Anya Taylor-Joy ist mit Mann "durchgebrannt"

Anya Taylor-Joy (27) und Malcolm McRae hielten ihre Beziehung lange geheim. Seit 2021 sind die Schauspielerin und ihr Liebster ein Paar – und sie sind sogar schon verheiratet, wie die Blondine vor Kurzem verriet. Im Interview mit Entertainment Tonight erinnert sie sich zurück an ihre heimliche Hochzeit: "Am Ende des Tages ging es nur um uns beide, und so sind wir mit unseren zwei besten Freunden durchgebrannt und hatten den magischsten Tag, den es gibt." Letztendlich wollte sie ihr Liebesglück wohl aber doch noch einmal mit ihrer Familie und den Freuden teilen. "Aber ich war auch sehr dankbar, dass wir ein paar Monate später mit unserer Familie feiern konnten", gibt die Das Damengambit-Bekanntheit zu.

Die Fans des Filmstars waren sich sicher, dass sie und ihr Partner sich im vergangenen Oktober in Venedig das Jawort gegeben hätten. Dort wurde Anya nämlich in einem weißen Hochzeitskleid abgelichtet – doch die tatsächliche Hochzeit des Paares fand eben schon ganz heimlich am 1. April 2022 statt. Dass sie ihre Eheschließung so lang für sich behalten haben, scheint die Golden Globe Gewinnerin aber ziemlich genossen zu haben. "Wir haben recherchiert, wir waren ziemlich spionageorientiert", witzelt Anya und fügt hinzu: "Aber ehrlich gesagt hat es das Ganze noch spezieller gemacht, weil es sich wie ein Geheimnis anfühlte, das wir für uns behalten konnten."

Nicht nur im Privaten scheint es bei der Schauspielerin gut zu laufen. Auch ihr Berufsleben scheint ziemlich aufregend zu sein: Im Mad Max-Prequel "Furiosa" schlüpft Anya in die Hauptrolle und löst damit die langjährige Darstellerin Charlize Theron (48) ab. Die 48-Jährige soll mit ihrer Nachfolgerin sehr zufrieden sein, wie das Newsportal berichtete. Es gebe "keine bessere Schauspielerin" für die Verkörperung der jüngeren Version ihrer "Mad Max"-Figur, meint Charlize.

Getty Images "Furiosa"-Star Anya Taylor-Joy

Getty Images Charlize Theron bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

