Offiziell: Anya Taylor-Joy lüftet Geheimnis um ihre Hochzeit

Seit 2021 gehen Anya Taylor-Joy (27) und Malcolm McRae schon gemeinsam durchs Leben. Doch sind die Das Damengambit-Darstellerin und der Musiker auch schon verheiratet? Im Oktober 2023 wurde die Schauspielerin in einem weißen Hochzeitskleid in Venedig abgelichtet. In Italien schienen sie und ihr Liebster vor den Traualtar zu treten. Anya bekannte sich jedoch noch nie offiziell zu ihrer heimlichen Hochzeit. Bis jetzt! Im Netzt verrät die Darstellerin nun ihr Geheimnis: Sie hat geheiratet, und das sogar schon vor zwei Jahren! Auf Instagram veröffentlicht sie nun zahlreiche Schnappschüsse ihrer Trauung. In der Bildunterschrift gratuliert sie ihrem Liebsten zum zweiten Hochzeitstag. "Vor zwei Jahren, am ersten April, dem Tag der Scherze, habe ich heimlich meinen besten Freund in New Orleans geheiratet", gesteht die Schauspielerin. Emotional schwelgt sie in Erinnerung: "Die Magie dieses Tages ist für immer in jeder Zelle meines Wesens verankert!"

Doch nicht nur das genaue Datum ihrer Trauung verrät die 27-Jährige in ihrem Beitrag. Auch einige Details der Hochzeit teilt sie mit ihren Fans. Sogar ihre Hochzeitstorte kann man auf den Fotos erkennen. Diese ist jedoch ziemlich ungewöhnlich! Als Kuchenmotiv suchte sich Anya zwei blutende Herzen aus. "Übrigens: Das sind anatomisch korrekte Herzkuchen", erklärt sie ihren Followern. Dazu scherzt sie: "Ja, ich habe mich von dem Vampir Lestat inspirieren lassen." Auch über ihr Hochzeitskleid gibt sie weitere Einzelheiten preis. Dieses sei von Dior mit ihrer Liebesgeschichte bestickt worden, wie Anya in der Bildunterschrift verrät.

In den Kommentaren des Beitrags freuen sich die Fans über das Liebesglück von Anya und Malcolm. "Das ist so schön! Ich freu mich so für euch, dass ihr euch gefunden habt", schwärmt ein Nutzer. "Dein Kleid ist so wunderschön", kommentiert ein weiterer User begeistert. Doch nicht nur die Fans finden liebevolle Worte für das nun offizielle Ehepaar. Auch Berühmtheiten wie Paris Hilton (43) oder Rachel Zegler (22) kommentieren Anyas Post. "Glückwunsch zum Jahrestag an meine Lieblingsgeburtstagszwillinge", gratuliert Rachel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy bei der Jam for Janie Grammy Awards Viewing Party, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr überrascht davon, dass Anya und Malcolm schon vor zwei Jahren geheiratet haben? Ja, total! Ich hätte nicht damit gerechnet... Na ja. Es gibt ja schon ewig Gerüchte von einer heimlichen Hochzeit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de