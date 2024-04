Peter Phillips ist solo: Sprecher bestätigt royale Trennung!

Peter Phillips (46) ist wieder auf dem Markt! Erst waren es nur Gerüchte, dass sich der Sohn von Prinzessin Anne (73) und seine Partnerin Lindsay Wallace getrennt haben sollen. Jetzt ist das royale Liebes-Aus offiziell. Sein Sprecher Gerard Franklin bestätigt das gegenüber People. Es sei jedoch "eine private Angelegenheit", über die er offenbar keine weiteren Details verraten wollte. Auch über die Gründe, die zur Trennung geführt haben, ist nichts bekannt.

Ein Insider will da aber mehr wissen. "Sie waren Freunde, bevor ihre Beziehung aufblühte. Aber Peter und Lindsay sind getrennte Wege gegangen, als die Beziehung einfach ihren Lauf nahm", berichtete ein Tippgeber am Dienstag gegenüber The Sun. Böses Blut herrscht bei den beiden aber wohl nicht. Sie sollen sich trotz der Trennung weiterhin gut miteinander verstehen.

Der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) und seine Verflossene waren 2021 zusammen gekommen. Im selben Jahr wurde die Scheidung von seiner Ex-Frau Autumn Phillips finalisiert. Die beiden waren 13 Jahre lang miteinander verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter – die 13-jährige Savannah und die zwölfjährige Isla.

Getty Images Peter Phillips und Lindsay Wallace, 2023

Getty Images Peter Phillips im Juni 2022

