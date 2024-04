Prinzessin Annes Sohn Peter Phillips soll wieder Single sein

Die englische Königsfamilie macht mit neuen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Nach seiner gescheiterten Ehe mit Autumn Kelly fand Peter Phillips (46) eine neue Frau an seiner Seite. Der Sohn von Prinzessin Anne (73) ging seit 2021 mit Lindsay Wallace aus, die eine Klassenkameradin seiner Schwester war. Doch jetzt soll der Royal solo sein, wie ein Insider gegenüber The Sun verrät: "Sie waren Freunde, bevor ihre Beziehung aufblühte. Aber Peter und Lindsay sind getrennte Wege gegangen, als die Beziehung einfach ihren Lauf nahm."

Das ehemalige Paar soll sich trotz seiner Trennung weiterhin gut verstehen, heißt es. Vor der Beziehung mit Lindsay war Peter mit Autumn zusammen. Die beiden lernten sich 2003 beim Grand Prix in Montréal kennen und heirateten 2008. Im Februar 2020 wurde die Trennung bekannt – ein Jahr später wurde die Scheidung vollzogen. Aus ihrer Ehe gingen die beiden Töchter Savannah (13) und Isla (12) hervor, die sich mit Prinz William (41) und Prinzessin Kates (42) Nachwuchs sehr gut verstehen.

Zuletzt war Peter in der Öffentlichkeit präsent, als er sich zum Zustand seines Onkels König Charles' (75) geäußert hatte. "Ich denke, am Ende ist er sehr frustriert. Er ist frustriert, weil er nicht das tun kann, was er tun will. Aber er ist sehr pragmatisch. Er versteht, dass dies eine Zeit ist, in der er sich wirklich auf sich selbst konzentrieren muss", erklärte er im Interview mit Sky News Australia. Charles sei laut Peter trotz allem sehr "gut gelaunt".

Getty Images Peter Phillips und Prinzessin Anne

Getty Images Peter Phillips im Juni 2022

