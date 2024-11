Prinzessin Annes Sohn Peter Philips feiert 47. Geburtstag

Nach König Charles III. (76) gibt es im britischen Königshaus heute wieder ein Geburtstagskind: Peter Phillips. Der älteste Sohn von Prinzessin Anne (74) feiert seinen 47. Geburtstag. Seinen Ehrentag wird er sicherlich gebührend feiern – vermutlich gemeinsam mit seiner neuen Freundin, der Kinderkrankenschwester Harriet Sperling. Die Turteltauben sind erst seit einigen Monaten ein Liebespaar und sollen ganz verliebt ineinander sein.

Was genau Peter an seinem Geburtstag geplant hat, ist nicht bekannt. Der Geschäftsmann soll in seiner Familie aber dafür bekannt sein, tolle Partys zu veranstalten. So war er es, der im Jahr 2016 ein Straßenfest zum 90. Geburtstag seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) organisierte. Für die Planung des sogenannten Patrons Lunch erhielt Peter damals auch ein vielversprechendes Budget, umgerechnet fast 900.000 Euro, wie Daily Mail berichtete. Damit gelang es ihm, ein berauschendes Fest für seine Großmutter in die Tat umzusetzen, welches ihr sehr zugesagt haben soll.

Peter wurde am 15. November 1977 in London-Paddington geboren. Er ist das erste gemeinsame Kind von Anne und ihrem ersten Ehemann Mark Phillips. Somit war er das älteste Enkelkind der verstorbenen Queen. Peters Schwester ist Zara Tindall (43). Beide tragen keine royalen Titel, da ihre Eltern das Angebot auf einen Titel ablehnten. Peter ist Vater zweier Töchter – Savannah (13) und Isla (12) stammen aus seiner Ehe mit Autumn Kelly. Die beiden waren von 2008 bis 2021 verheiratet. Der 47-Jährige spielt in der Thronfolge keine Rolle und hat somit keine royalen Aufgaben. Er steht beruflich ohnehin auf eigenen Beinen – er ist seit 2012 der Geschäftsführer der Sport- und Eventagentur SEL UK.

ActionPress / James Whatling Harriet Sperling und Peter Phillips beim Royal Ascot 2024

Getty Images Zara Tindall und Peter Phillips, Kinder von Prinzessin Anne

