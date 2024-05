König Charles' Neffe Peter Phillips ist wohl wieder verliebt

Erst seit wenigen Wochen ist bekannt, dass Peter Phillips (46) Single ist. Doch nun hat der Neffe von König Charles (75) wohl eine neue Liebe gefunden. Wie OK! berichtet, wurde er vergangenes Wochenende bei einem Spaziergang Seite an Seite mit einer Frau gesehen. Die beiden sollen sehr vertraut gewirkt und sogar Händchen gehalten haben. Im Ort Badminton besuchte das Duo ein Pferderennen und schlenderte gut gelaunt durch die Menge. Bei der Frau an Peters Seite soll es sich um Harriet Sperling, eine Kinderkrankenschwester und freiberufliche Schriftstellerin, gehandelt haben.

Die ersten Gerüchte, dass Peter wieder solo ist, waren bereits Anfang April kursiert. Laut Insiderinformationen habe er sich von seiner langjährigen Partnerin Lindsay Wallace getrennt. "Sie waren Freunde, bevor ihre Beziehung aufblühte. Aber Peter und Lindsay sind getrennte Wege gegangen, als die Beziehung einfach ihren Lauf nahm", hatte die Quelle gegenüber The Sun erklärt. Böses Blut gebe es keines. Nur wenige Stunden später bestätigte ein Sprecher des 46-Jährigen die Trennung. Es sei jedoch privat und es werden keine weiteren Details an die Öffentlichkeit geraten, so der Vertreter.

Vor seiner Beziehung zu Lindsay war Peter bereits einmal verheiratet. 2008 hatte er Autumn Kelly geheiratet. Zusammen mit ihr hatte er die beiden Töchter Savannah (13) und Isla (12) bekommen. Doch die Ehe war 2020 zerbrochen. 2021 kam er mit Lindsay zusammen. Sie kannte Prinzessin Annes (73) Sohn bereits einige Jahre, war sie doch eine Klassenkameradin seiner Schwester gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Phillips mit seinen Töchtern und Harriet Sperling in Badminton, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsay Wallace und Peter Phillips in Wimbledon 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Peter seine neue Beziehung offiziell machen wird? Nein, er will das sicher lieber privat halten. Ja, da kommt bestimmt bald ein Statement. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de