Nach Unfall: Prinzessin Annes Kinder zeigen sich öffentlich

Vor wenigen Wochen jagte Prinzessin Anne (73) dem britischen Königshaus mit einem Reitunfall einen ordentlichen Schrecken ein. Zunächst wurde sie wegen leichter Verletzungen und einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus behandelt. Mittlerweile wurde die Schwester von König Charles (75) aus der Klinik entlassen, um sich zu Hause zu erholen. Bis Anne wieder bereit ist, an öffentlichen Terminen teilzunehmen, müssen sich die Anhänger wohl noch eine Weile gedulden. Anders sieht es bei ihren beiden Kindern aus: Wie People berichtet, traten Zara Tindall (43) und Peter Phillips (46) am vergangenen Wochenende erstmals seit der Entlassung ihrer Mutter in der Öffentlichkeit auf.

Die beiden genehmigten sich wohl eine kleine Auszeit von der Sorge um Anne und gingen in Northamptonshire, das etwa zwei Stunden vom privaten Landsitz ihrer Mutter entfernt liegt, ihren sportlichen Interessen nach. Zara, die als Leistungssportlerin in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten scheint, stieg am Sonntag für das internationale Vielseitigkeitsturnier in Aston Le Walls in den Sattel. Peter hingegen mischte sich beim Großen Preis von Großbritannien auf der Formel-1-Rennstrecke in Silverstone unter die Zuschauer.

Verschiedene Quellen berichteten, dass Anne seit ihrem Unfall an einer vorübergehenden globalen Amnesie beziehungsweise unter Gedächtnisverlust leiden soll. Das habe vor allem ihre Tochter Zara "zutiefst erschüttert", wie InTouch berichtete. Sie hoffe verzweifelt darauf, dass es sich bei der Amnesie ihrer Mutter nur um einen vorübergehenden Zustand handelt. Zara und ihr Bruder Peter leben derzeit auf dem Gatcombe-Anwesen, auf dem sich auch Annes Unfall ereignete.

