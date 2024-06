Royal Ascot: Peter Phillips turtelt mit seiner neuen Liebe!

Peter Phillips' (46) Beziehung mit Harriet Sperling ist noch sehr frisch. Doch es scheint ernst zwischen dem Royal und der Kinderkrankenschwester zu werden. Gemeinsam genießen sie nun die Festivitäten beim Royal Ascot. Der Sohn von Prinzessin Anne (73) trägt dabei, wie es der Dresscode verlangt, einen Cutaway. Zu dem schicken Anzug kombiniert er eine beigefarbene Weste, ein pinkes Hemd und eine lilafarbene Krawatte. Seine Begleitung verbringt den Tag auf der Rennbahn in dezenteren Farbtönen. Die freiberufliche Schriftstellerin glänzt in einem schicken Kleid in Altrosa und einem passenden Fascinator.

Die zwei Turteltauben scheinen Fans des Pferdesports zu sein. Gemeinsam mit Peters Töchtern Savannah (13) und Isla (12) schauten sie sich Anfang des Monats die Wettkämpfe beim Gloucestershire Festival of Polo an. Eine Quelle vor Ort verriet Hello!: "Irgendwann kam Savannah an ihren Tisch zurück und schien ein wenig aufgeregt zu sein. Harriet legte ihren Arm um sie und tröstete sie. [...] Harriet wirkt sehr mütterlich und kann sehr gut mit den Kindern umgehen."

Die Sprösslinge des Royals stammen aus seiner Ehe mit Autumn Phillips. Die Beziehung war jedoch schon 2019 in die Brüche gegangen. Wenige Monate später veröffentlichte das Ex-Paar eine gemeinsame Pressemitteilung, die unter anderem Daily Mail vorlag, in der sie ihr Liebes-Aus öffentlich machten und erklärten: "Sie waren zu dem Schluss gekommen, dass es das Beste für ihre beiden Kinder ist, weiterhin eine Freundschaft zu pflegen." Außerdem würden sie sich das Sorgerecht für ihre zwei Töchter teilen wollen.

Getty Images Peter Phillips mit seinen Töchtern und Harriet Sperling in Badminton, Mai 2024

Getty Images Peter und Autumn Phillips, 2019 in Ascot

