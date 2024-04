Darum macht Maurice Dziwak bei "Kampf der Realitystars" mit

Maurice Dziwak hat große Pläne. Durch Love Island wurde der Oberhausener bekannt und hat mittlerweile einige TV-Formate auf dem Buckel. Als nächste Show steht Kampf der Realitystars an. Doch warum macht Maurice überhaupt mit? Im RTLZWEI-Interview erzählt er: "Ich habe das früher mit meinen Eltern geguckt und es war ein Traum von mir, hier zu sein, alles zu geben und die Sala live zu sehen." Es sei ihm auch wichtig, den Leuten zu zeigen, dass er es bis in dieses Format geschafft hat. "Als ich angefangen habe, hat niemand damit gerechnet, dass ich mal bei 'Kampf der Realitystars' dabei sein könnte. Ich habe es mir selbst bewiesen, das ist das Wichtigste", erklärt der TV-Star.

Falls sich Maurice den Titel und das Preisgeld schnappen kann, habe er den Gewinn schon verplant. "Erst mal gewinne ich das Ding und komme mit 50.000 Euro nach Hause. Dann bekommen Mama und Papa ein bisschen was davon", verrät der Ex von Ricarda Raatz (31). Anschließend wolle er sich seinen weiteren Träumen widmen: "Danach sehe ich mich im Dschungelcamp. Ich sehe mich eigentlich überall." Seinen Hatern wolle er mitteilen, dass er an weiteren TV-Formaten teilnehmen werde.

Da Maurice bei "Kampf der Realitystars" auf seinen Sommerhaus-Feind Aleksandar Petrovic (33) treffen wird, ist Streit vorprogrammiert. In einem Trailer zur Show ist zu sehen, dass die beiden Männer aneinandergeraten. "Halt deine Fresse, ja komm her", brüllt Maurice in Aleks' Richtung. Der lässt sich das nicht zweimal sagen und rennt auf ihn los – andere Teilnehmer müssen dazwischen gehen.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seiner Mutter

Das Sommerhaus der Stars, RTL Maurice Dziwak bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

