Diese Stars kehren in "Spider-Man 4" auf die Leinwand zurück

Die Dreharbeiten zum vierten Spider-Man-Film "Spider-Man: Brand New Day" haben am vergangenen Freitag begonnen, und die Fans können sich auf einige bekannte Gesichter freuen. Mark Ruffalo (57) kehrt laut The Hollywood Reporter als Bruce Banner alias Hulk im vierten Spider-Man-Film zurück, um Tom Hollands (29) Peter Parker im Kampf gegen neue Gefahren in den Straßen von New York City zu unterstützen. Außerdem sind wie gewohnt Zendaya Coleman (28) als Michelle "MJ" Jones und Jacob Batalon (28) als Ned Leeds mit von der Partie.

Unter den Rückkehrern ist auch Michael Mando, der zuletzt 2017 in "Spider-Man: Homecoming" den zwielichtigen Mac Gargan verkörperte. Damals wurde sein Schicksal als Scorpio lediglich angedeutet – nun bekommt er eine zweite Chance, die Bedrohung voll auszuspielen. Auch Jon Bernthal (48) betritt das Marvel Cinematic Universe in diesem Film erneut und gibt als düsterer Punisher Frank Castle ein intensives Comeback. Diese Aufstellungen zeigen, dass die Spider-Man-Filme weiterhin auf hochkarätige Gastauftritte setzen.

Mark ist seit seinem ersten Auftritt als Hulk im Jahr 2012 nicht mehr aus dem Marvel-Kosmos wegzudenken. Während er zuletzt an der Seite von Thor in einem seiner Solofilme spielte, wird er nun erstmals mit Peter Parker zusammenarbeiten. Seine Rückkehr passt zu einem festen Schema der Spider-Man-Reihe: In jedem Solofilm hat ein namhafter Avenger an Toms Seite gekämpft. Erst war es Robert Downey Jr. (60) als Iron Man in "Homecoming", dann Samuel L. Jackson (76) als Nick Fury in "Far From Home" und zuletzt Benedict Cumberbatch (49) als Doctor Strange in "No Way Home".

Anzeige Anzeige

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Ruffalo, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Batalon, Zendaya und Tom Holland