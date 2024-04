Breit lächelnd: Hier wurde O.J. Simpson (†) zuletzt gesehen!

Die Welt trauert um O.J. Simpson (✝76). Seit wenigen Stunden ist bekannt, dass der ehemalige Footballstar verstorben ist. PageSix liegt nun eine Aufnahme vor, die den Sportler wohl das letzte Mal vor seinem Tod in Las Vegas in einem Lokal zeigt. Auf dem Schnappschuss, der am 19. Februar aufgenommen wurde, wirkt er entspannt: Breit lächelnd winkt er in die Kamera und macht einen ausgelassenen Eindruck. In seiner Hand hält er statt seines Gehstocks eine Zigarre und einen kleinen Handventilator.

Seit diesem Ausflug zeigte sich der 76-Jährige nicht mehr in der Öffentlichkeit. Nur wenige Tage zuvor hatte Local 10 News erstmals berichtet, dass O.J. an Prostatakrebs erkrankt sei. Seit wann genau er mit der Krankheit zu kämpfen hatte, ist nicht bekannt. Er soll sich vor seinem Tod einer Chemotherapie im Umkreis seines Zuhauses in Las Vegas unterzogen haben.

Wie seine Familie auf X, ehemals Twitter erklärt, sei er an der Prostatakrebserkrankung verstorben: "Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs." Seine Kinder und Enkelkinder seien in seinen letzten Stunden bei ihm gewesen. "In dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Gnade zu respektieren", heißt es abschließend in dem Statement.

Getty Images O.J. Simpson im Jahr 2017

Getty Images O.J. Simpson, Mai 2017

