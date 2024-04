Feurige Typveränderung: Brittany Mahomes ist jetzt Rotschopf

Brittany Mahomes' (28) blonde Mähne ist seit vielen Jahren ihr Markenzeichen – doch die ist jetzt passé! Die Frau von Patrick Mahomes (28) gönnt sich nämlich eine krasse Typveränderung: In einer aktuellen Instagram-Story präsentiert sie ihre braunroten Haare. Doch damit nicht genug: Die Beauty trägt von nun an superlange Extensions, die ihr bis über die Brust reichen. "Lass sie auf Rot", schreibt Brittany voller Begeisterung zu einer Aufnahme mit ihrer neuen Frise.

Wie happy die zweifache Mama mit ihrer optischen Veränderung ist, macht sie zudem mit einer neuen Bildreihe auf ihrem Social-Media-Account deutlich. Darauf posiert die 28-Jährige total selbstbewusst mit ihrer neuen Haarpracht für die Kamera – verführerischer Blick und breites Grinsen inklusive! "Ich fühle mich scharf", schwärmt Brittany und fügt dem Beitrag ein Feuer-Emoji und ein Emoji einer Chilischote hinzu.

Brittanys Fans sehen das in der Kommentarspalte offensichtlich ganz genau so. "Oh mein Gott, das steht dir so gut – eine schöne Farbe", "Ich liebe dich als Rotschopf" oder "Rothaarige haben mehr Spaß! Du siehst fantastisch aus", lauten nur einige der positiven Nachrichten zu ihrem neuen Look. Ein weiterer User im Netz schließt sich an und stellt begeistert fest: "Die roten Haare stehen dir auch."

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes mit ihrer Tochter Sterling

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Brittanys neue Haarfarbe? Mega. Sie sieht einfach umwerfend aus! Na ja, mir haben ihre blonden Haare besser gefallen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de