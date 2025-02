Patrick Mahomes' Tochter wird beim Super Bowl dabei sein

Patrick Mahomes (29) hat bestätigt, dass seine erst drei Wochen alte Tochter Golden Raye Mahomes beim Super Bowl 2025 dabei sein wird. Der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs erklärte während einer Pressekonferenz, dass es ihr erstes Football-Spiel sein wird und er hofft, ihr den Tag mit einem Sieg zu versüßen. Neben Golden reisen auch Patricks Ehefrau Brittany (29) und die beiden älteren Kinder, Sterling Skye (3) und Patrick "Bronze" Lavon (2), zu dem großen Ereignis in New Orleans, wo die Chiefs am Sonntag gegen die Philadelphia Eagles antreten werden.

Für Patrick ist die Geburt seiner jüngsten Tochter nicht nur ein Glücksmoment, sondern auch ein zusätzlicher Antrieb. "Es ist immer motivierend, wenn man ein weiteres Baby bekommt. Ich meine, einfach weil ich möchte, dass sie die gleichen Erfahrungen machen wie die anderen beiden", erklärte der Football-Star. Die Geburt seiner dritten Tochter am 12. Januar kam für Brittany und Patrick zum perfekten Zeitpunkt – genau während der spielfreien Woche in den Playoffs der NFL. Der Name Golden Raye setzt die Tradition der Familie fort, Kinder nach Edelmetallen zu benennen. Der Zweitname Raye, den die Eltern nach langer Überlegung auswählten, ergänzt den besonderen Klang des Namens.

Familie Mahomes gibt in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in ihr Leben, versucht aber dennoch, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen. Wenn Patrick auf dem Spielfeld steht, unterstützt Brittany – einst Profifußballerin und heute Miteigentümerin des Kansas City Current – ihren Mann. Die beiden sind bereits seit der Highschool ein Paar und heirateten im März 2022. Nun richten sich alle Blicke auf das große Spiel und die Frage, ob die Kansas City Chiefs einen weiteren historischen Sieg feiern werden.

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes mit ihren Kindern Bronze und Sterling

Getty Images Patrick und Brittany Mahomes beim NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Carolina Panthers

