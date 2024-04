Football-Kollege trauert um verstorbenen O.J. Simpson (†76)

Am Mittwoch machten traurige Neuigkeiten die Runde: O.J. Simpson (✝76) ist gestorben. Der ehemalige Footballspieler hatte den Kampf gegen den Krebs verloren. Die Nachricht vom plötzlichen Ableben des einstigen Sportlers machen schnell die Runde. Einige Prominente trauen um ihn. In seiner Instagram-Story schreibt sein ehemaliger Football-Kollege Todd Gurley: "Ruhe in Frieden, legendärer O.J. Simpson" und fügt hinzu: "Dein Lieblings-Runningback. Ich schätze dich, Onkel O, du wirst vermisst werden."

Auch Caitlyn Jenner (74) meldete sich bislang als erste der Kardashian-Familie zu O.J.'s Tod. Die beiden hatten in der Vergangenheit ein eher schwieriges Verhältnis zueinander. Caitlyns Ex, Kris Jenner (68) soll eine Affäre mit dem Verstorbenen gehabt haben. Die 74-Jährige schrieb auf X "Good Riddance", was auf Deutsch so viel wie "Gut, dass wir ihn los sind" bedeutet. Hinzu fügte sie den Hashtag #OJSimpson.

Auf Instagram trauern viele Fans um O.J. "Er kann endlich mit seiner geliebten Frau wiedervereint werden", kommentierte eine Person. "Ich wünsche niemandem den Tod, Ruhe in Frieden O.J.", drückte ein weiterer Fan sein Mitgefühl aus. "Mein Beileid an seine Familie, Freunde und Bekannte", wünschte ein weiterer Nutzer außerdem.

Getty Images O.J. Simpson

Getty Images O.J. Simpson

