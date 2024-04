Im Familienstreit: König Charles will auf Sussexes zugehen

Seit Jahren ist das Verhältnis von König Charles' (75) und seinem jüngsten Sohn Prinz Harry (39) und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (42) angespannt – könnte sich das aufgrund seiner kürzlich diagnostizierten Krebserkrankung etwa ändern? "Ich kann mir vorstellen, dass Charles verzweifelt die Kinder sehen möchte und Meghan und Harry diesen Friedensgruß zukommen lässt. Vielleicht beschließt er, dass das Leben einfach zu kurz ist", soll eine Quelle laut OK Magazine verraten haben. Für das Wiedersehen soll der Monarch bereits den perfekten Ort im Kopf haben: "Balmoral ist wirklich der perfekte, erholsame Ort für ein Wiedersehen." Laut dem Insider würden Harry und Meghan die Einladung nicht ausschlagen...

"Harrys Priorität, wenn er nach England kommt, ist es, seinen Vater zu sehen. Er ist sehr darauf fokussiert", führt der Informant weiter aus und ergänzt zudem: "Er wird versuchen, so viel Zeit wie möglich mit Charles zu verbringen, damit sie Brücken bauen und die Gesellschaft des anderen genießen können wie früher. Harry weiß, dass es unangenehm sein wird, aber es ist eine Zeit, in der man Stolz und Differenzen beiseiteschieben kann." In wenigen Wochen soll Harry im Rahmen seiner Invictus Games nach Großbritannien reisen – und Zeit für seinen Vater finden. Ob er seine Schwägerin Prinzessin Kate (42), die ebenfalls an Krebs erkrankt ist, auch besucht, ist bislang nicht bekannt.

Denn auch die Beziehung zu seinem älteren Bruder Prinz William (41) und dessen Frau liegt seit Jahren im Argen. Dennoch soll sich Harry eine Versöhnung wünschen – vorher erwarte er jedoch eine Entschuldigung von dem zukünftigen Königspaar. "Er möchte sich mit seinem Bruder versöhnen, damit die Kinder eine Art Beziehung haben können, aber er und Meghan denken immer noch, dass zuerst eine Entschuldigung von William und Kate kommen muss", verriet der Royal-Experte Tom Quinn gegenüber Mirror. Aufgrund der angeblichen Äußerungen von seinem Vater und Kate soll Harry eine Entschuldigung erwarten: Die beiden sollen sich vor Archies (4) Geburt rassistisch zu seiner Hautfarbe geäußert haben.

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2022

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

