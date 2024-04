Kilian Kerner vergibt krassesten GNTM-Job seiner Karriere!

Diese Woche bekommt Heidi Klum (50) bei Germany's Next Topmodel Unterstützung von Kilian Kerner. Als Gastjuror und Laufsteg-Coach nimmt der Designer die Models ganz genau unter die Lupe. Und zwar aus einem bestimmten Grund: Kilians Brand feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum! Geplant ist dafür eine riesige Kampagne mit Foto- und Videoshooting, was auch der Job dieser Folge ist. Das wissen die Models allerdings bis zum Schluss nicht. Nach dem Laufsteg-Training folgt ein Fotoshooting – dann steht die Entscheidung auch schon fest: Die Gesichter der Kampagne sind Jermaine und Lea! "Das gibt einfach nochmal Bestätigung, dass man seine Arbeit gut macht. [...] Das macht mich voll emotional", freut sich Lea über die Entscheidung.

Bevor Kilian den Job vergeben konnte, mussten die Models sich erst einmal vor ihm beweisen. Einer nach dem anderen lief vor dem Designer den Laufsteg auf und ab. Kilians scharfem Auge entgeht natürlich nichts. Dabei wurde er bei Grace und Stella beispielsweise etwas kritischer. "Das ist zu sexy. Ich hätte gerne etwas weniger sexy" und "Ein bisschen weniger Popo, bitte", meinte er zu den beiden Frauen. Auch das folgende Fotoshooting spielte für Kilians Entscheidung eine große Rolle. Hier lief es allerdings für viele Models nicht so gut. Besonders von Nuri und Kadidja waren Heidi und Kilian enttäuscht. "War nicht so prickelnd heute", meinte Heidi zu den beiden.

Obwohl der Job dieser Woche wichtig ist, ist es nicht der erste dieser Staffel. Schon in den vergangenen Folgen wurden große Kampagnen vergeben, darunter auch die Teilnahme an einem Musikvideo von Pop-Sternchen Mike Singer (24), in dem Xenia und Marvin mitspielten. Auch Aldin und Kadidja konnten Jobs abstauben. Für Jermaine und Lea ist Kilians Kampagne deswegen eine besonders große Ehre: Für beide Models ist dieser Job der allererste dieser Staffel!

Anzeige Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum und Kilian Kerner, 2024

Anzeige Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Jermaine und Aldin, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Kilians Entscheidung, Jermaine und Lea für die Kampagne auszuwählen? Richtig gut! Die beiden waren einfach die Besten. Ich hätte andere Kandidaten gewählt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de