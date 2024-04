O.J. Simpson war in seinem letzten Post noch voller Hoffnung

O.J. Simpson hatte offenbar positiv in die Zukunft geguckt. Der ehemalige Footballspieler ist am Mittwoch im Alter von 76 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. In den sozialen Medien war es schon länger ruhig um ihn geworden. Zum letzten Mal hatte er sich zum Super Bowl am 11. Februar dieses Jahres mit einem Video auf X gemeldet. Darin bedankte er sich bei seinen Fans für die zahlreichen Genesungswünsche und erzählte: "Meine Gesundheit ist gut. Natürlich habe ich mit ein paar Problemen zu kämpfen, aber ich glaube, ich bin aus dem Gröbsten raus und ich werde hoffentlich in ein paar Wochen wieder auf dem Golfplatz stehen."

Heute wurde auf O.J.s Account nur noch die Todesmeldung veröffentlicht. "Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs. Er war umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern", heißt es in dem Post, den seine Familie verfasst hat. Diese bat auch darum, ihren Wunsch nach Schutz der Privatsphäre zu respektieren.

Unter O.J.s letzten Beitrag haben sich bereits zahlreiche Fans zu seinem Tod gemeldet. "Ruhe in Frieden, O.J.! Du warst einer meiner Lieblings-Running-Backs, als ich aufwuchs", kommentiert ein User. Ein anderer schreibt: "Ich bin froh, dass er von seiner Familie umgeben war. Es war ein langer Weg. Ich hoffe, er hat seinen Frieden gefunden und der Herr schickt seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans Trost."

Getty Images O.J. Simpson bei einer Anhörung im Mai 2013

Getty Images O.J. Simpson im Jahr 2017 in Nevada

