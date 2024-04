O.J. Simpson (✝76) ist tot. Er starb am gestrigen Mittwoch im Alter von 76 Jahren – das bestätigt seine Familie via X. Demnach sei er am 10. April seiner Krebserkankung erlegen. Seine Familie, darunter seine Kinder und Enkelkinder sollen bei dem ehemaligen Football-Star gewesen sein, als dieser starb. Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

