Quotentief: "Kampf der Realitystars" floppt zu Show-Beginn

Die beliebte Realityshow Kampf der Realitystars kann zum Auftakt der neuen Staffel nicht überzeugen! Bereits zum fünften Mal werden allerlei Stars und Sternchen an einen thailändischen Strand gespült, um in den verschiedensten Spielen um den Titel "Realitystar des Jahres" und eine Siegprämie von 50.000 Euro Siegprämie zu kämpfen. Doch haben die Fans mittlerweile genug von der Show gesehen? Wie Quotenmeter berichtet, konnte die von Cathy Hummels (36) moderierte Sendung in diesem Jahr nur 0,60 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken – im Vorjahr konnten sich noch 0,95 Millionen Fans für den Starauflauf begeistern. Tatsächlich sollen sogar so wenig Menschen für eine Folge des Formats eingeschaltet haben wie nie zuvor. Der Marktanteil sank damit auf 3,2 Prozent.

Dabei hatte es die erste Folge der Spielshow ganz schön in sich: Bereits bei seinem Einzug musste sich Maurice Dziwak einer ersten Challenge stellen: an Land zu kommen! Bei seiner Anreise mit dem Boot kenterte der Ex von Ricarda Raatz (31) und sorgte damit für einen stürmischen Auftritt. Immer wieder versuchte die TV-Bekanntheit, sich in dem Boot aufzurichten, um auf den sicheren Steg zu kommen, wurde jedoch von den hohen Wellen wieder umgeworfen. Zudem wurden der Oberhausener und sein Gepäck klitschnass. Davon ließ er sich aber nicht die Laune verderben. "Mit Abstand der coolste Auftritt", attestierte ihm sein Mitstreiter Ben Tewaag (47).

Dass die neue Staffel für Maurice kein entspannter Erholungsurlaub wird, war bereits vor dem Auftakt der Show ersichtlich geworden. Ein erster Teaser kündigte bereits das Aufeinandertreffen des Ex-Love Island-Kandidaten mit seinem Das Sommerhaus der Stars-Kontrahenten Aleksandar Petrovic (33) an. Bei ihrer erneuten Begegnung am Star-Strand flogen anscheinend ordentlich die Fetzen. In einem Ausschnitt ist zu sehen, wie Maurice Aleks anschreit: "Halt deine Fresse, ja, komm her!" Das lässt sich der Muskelmann nicht zweimal sagen – kampfbereit stürmt er auf seinen Show-Kollegen zu. Die anderen Kandidaten müssen daraufhin dazwischen gehen und die Streithähne voneinander trennen.

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Maurice Dziwak

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Fitnesscoach

