Raab-Comeback: Senay Gueler findet es "verdammt clever"!

Senay Gueler (47) war mit seiner Teilnahme bei der Wok-WM im vergangenen Jahr schoneinmal selbst Teil des Stefan Raab-Universums. Am Rande der World Burger Tour im Hard Rock Cafe teilt der einstige Promi Big Brother-Kandidat mit Promiflash seine Gedanken zum Comeback des Entertainers. "Der Mann ist schon verdammt clever, was die Szene angeht und er macht das schon richtig", meint Senay. Der DJ vermutet, dass die Rückkehr des TV-Produzenten der Langeweile geschuldet sei: "Er hat ja seine Projekte, es ist ja nicht so, dass er gar nichts gemacht hat. Aber irgendwann jucken dann halt doch die Finger."

Der 47-Jährige freue sich darüber, dass der einstige TV-Total-Moderator zurückkehrt und ist schon sehr gespannt auf den Kampf gegen Regina Halmich (47). Senay werde sich das "definitiv" nicht entgehen lassen, wenn der Entertainer und die Profiboxerin zum dritten Mal gemeinsam in den Boxring steigen. Darüber hinaus könnte sich der DJ vorstellen, an dem Spektakel mitzuwirken: "Ich bin ja ein riesengroßer Fan von Regina, bin mit ihr befreundet und so. Ich hab sogar mit dem Gedanken gespielt, ob ich für sie einen Einlaufsong produziere." Konkrete Pläne gebe es dazu jedoch noch nicht.

Das mit Spannung erwartete Event wird am 14. September im PSD-Bank-Dome in Düsseldorf vor rund 15.000 Gästen stattfinden. Nicht nur Senay möchte das Spektakel auf keinen Fall verpassen: Auch die Resonanz der Fans bestätigen die allgemeine Begeisterung. Binnen weniger Minuten waren die Tickets für den Boxkampf bereits restlos ausverkauft. Und wer geht laut dem 47-Jährigen als Sieger des Kampfes hervor? "Also ich setzte auf Regina", verrät der Senay im Interview. Zwar sei Stefan laut dem Realitystar "bekannt dafür, dass er sich extrem gut auf solche Geschichten vorbereitet", jedoch denkt er, dass auch Regina "das sehr ernst nehmen" und "in einem Topniveau da [in den Kampf] hineingehen" wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Senay Gueler im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Regina Halmich und Stefan Raab im März 2007 in Köln

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Senay wird tatsächlich den Einlaufsong für Regina produzieren? Ja, wieso nicht. Nee, ich denke, das wird nicht passieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de