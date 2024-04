Wegen Midlife-Crisis? Darum legte Senay Gueler Auszeit ein!

Bereits seit einigen Jahren hat sich Senay Gueler (47) komplett aus der Öffentlichkeit und den sozialen Medien zurückgezogen. Beim Auftakt der World Burger Tour im Hard Rock Cafe gibt der einstige Promi Big Brother-Kandidat gegenüber Promiflash nun mehr zu den Hintergründen seiner Auszeit preis. "Ich weiß nicht, ob man da von der Midlife-Crisis reden kann oder so, aber die Coronazeit ist nicht so spurlos an mir vorbeigezogen und da gab es einige Sachen, die ich nicht wirklich aufgearbeitet hatte", erklärt der DJ.

Aus Frust habe er dann angefangen, Alkohol zu trinken – dabei aber schnell gemerkt, wie "problematisch" das sei. "Ich bin ein sehr dünnhäutiger Mensch, ein sehr empfindlicher Mensch", verrät Senay im Interview mit Promiflash. Die ganze Negativität habe ihm dabei schwer zu schaffen gemacht. Daraufhin habe der 47-Jährige dann die Konsequenzen gezogen: "Da habe ich gedacht, ich brauche mal eine Pause, ich muss mich mal zurückziehen für eine Zeit lang."

Seither habe der Schauspieler sein Leben komplett umgekrempelt. "Ich trinke überhaupt nicht mehr, ich kiffe nicht mehr. Ich meine, ich war ja mit einer der bekanntesten Kiffer und ich kiffe nicht mehr, keine Drogen, kein gar nichts – überhaupt nichts", versichert Senay im Gespräch und betont, dass er sich damit besser denn je fühle: "Für diesen Lebensabschnitt, den ich jetzt gerade angefangen habe, dachte ich, ich probiere mal was anderes und momentan tut mir das sehr gut."

Instagram / senay1707 Senay Gueler, DJ

Getty Images Senay Gueler, DJ

