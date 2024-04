Nicos "Prominent getrennt"-Besäufnis: Sarah schämt sich!

Nico Legat (26) gönnte sich bei Prominent getrennt nicht nur einen Drink, sondern gleich mehrere. Im Promiflash-Interview lässt seine Ex Sarah Liebich diese Aktion Revue passieren – sie findet es einfach ober peinlich. "Das zu sehen, war [...] purer Fremdscham", macht sie deutlich. Zwar behauptete der Sohn von Thorsten Legat (55), nicht betrunken zu sein. Doch für seine Mitstreiter und auch die Zuschauer wirkte das ganz anders – wohl auch deswegen sah seine Verflossene schnell zu, dass sie in der Villa Land gewann...

"Ich habe ihn an diesem Abend einfach so gut vermieden, wie es nur ging", berichtet Sarah gegenüber Promiflash weiter. Nico habe sich ziemlich abgeschossen, was der Beauty offenbar mehr als unangenehm gewesen sei, was die Zuschauer gar nicht wunderte. Schließlich tönte der 26-Jährige sichtlich betrunken vor dem "Prominent getrennt"-Cast: "Ich bin extrem horny. Das wird gefährlich. Ich habe kurzzeitig Bock auf meine Ex gehabt. Bei mir wird es gefährlich."

Und nicht nur Sarah findet sein Benehmen extrem unangenehm. Auch sein Vater Thorsten möchte am liebsten wegschauen. Auf Instagram erklärt der ehemalige Fußballer entsetzt: "Wir distanzieren uns von allem, was da rüberkommt. Das ist nicht die Handschrift von Thorsten Legat und Alexandra. Keine vernünftigen Werte, er benimmt sich unter aller Sau. [...] Sein Benehmen ist asozial, kindisch, blöd und dumm! [...] Wir haben damit nichts zu tun!" Er und seine Frau seien extrem von ihm enttäuscht – der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer findet das Verhalten seines Sohnes "widerlich".

RTL Nico Legat bei "Prominent getrennt"

Getty Images Thorsten Legat, Ex-Fußballer

