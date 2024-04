Schwerer Verlust: O.J. Simpson hatte eigentlich fünf Kinder!

O.J. Simpson (✝76) war nicht nur ein sehr erfolgreicher Footballspieler, sondern auch stolzer Vater. Was viele nicht wissen: Der einstige Sportler hatte eigentlich fünf Kinder. Aus seiner ersten Ehe mit Marguerite Whitley entstanden drei Sprösslinge – Arnelle, Jason und Aaren. Mit seiner zweiten Frau Nicole Brown Simpson (✝35) bekam er zwei weitere – Tochter Sydney und Sohn Justin. Doch O.J. musste diesbezüglich einen schrecklichen Verlust hinnehmen: Denn Töchterchen Aaren erlebte ihren zweiten Geburtstag nicht. Sie ertrank 1978 auf tragische Weise in einem Swimmingpool. Über den Vorfall ist mehr nicht bekannt – weder O.J. noch seine damalige Frau äußerten sich jemals zum Verlust ihres Nachwuchses.

Aaren wurde 1977 als drittes Kind von O.J. und Marguerite geboren. Ihr Tod brachte ihre Eltern jedoch leider nicht enger zusammen, sondern entzweite sie. Nur ein Jahr nach dem schlimmen Unfall wurden die beiden geschieden. Doch auch die spätere Frau des Schauspielers, Nicole, soll bei der Trennung eine Rolle gespielt haben. Die Bekanntheit von O.J. soll ebenfalls Probleme hervorgerufen haben – denn Marguerite wollte nicht im Rampenlicht stehen. "Der Preis des Ruhmes war unser größtes Problem", erklärte der NFL-Star der Vogue vor vielen Jahren dazu.

Für O.J. lief es vor allem in den 70ern und den Anfängen der 90er sowohl beruflich als auch privat sehr gut. Doch 1994 nahm sein Leben eine dramatische Wendung. Seine damalige Frau Nicole und ihr Freund Ronald Goldman wurden ermordet. Der TV-Star geriet schnell ins Visier der Ermittler. Nur wenige Wochen nach der Tat wurde er verhaftet und angeklagt. Was danach folgte, ging in die Geschichtsbücher ein: Denn der Ex-Leistungssportler floh in einem weißen Ford Bronco vor dem Los Angeles Police Department. Die Verfolgungsjagd wurde damals von dem US-TV-Sender CNN übertragen und soll bis heute eines der meist geschauten Fernsehereignisse überhaupt sein.

In dem Mordprozess wurde O.J. wenig später freigesprochen. Sein Ruf erholte sich davon allerdings nie. Zudem machte er einige Jahre später wieder negative Schlagzeilen. 2008 wurde der einst so erfolgreiche Runningback wegen bewaffneten Raubüberfalls angeklagt. Dieses Mal konnte er eine Verurteilung jedoch nicht umgehen: Er wurde zu neun bis 33 Jahren Haft im Lovelock Correctional Center in Nevada verurteilt. 2017 kam der US-Amerikaner auf Bewährung frei.

Getty Images O.J. Simpsons Tochter Arnelle, Sohn Jason und seine Ex-Frau Marguerite Simpson Thomas

Getty Images O.J. Simpson im Mai 2013

Getty Images O.J. Simpson im Juni 1995

