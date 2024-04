Gewusst? So erfolgreich war O.J. Simpson als Footballstar!

Er konnte auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Am Mittwoch verkündete die Familie von O.J. Simpson (✝76), dass der US-Amerikaner gestorben ist. In den 70ern wurde er weltweit als Footballspieler bekannt und zählte zu den besten Runningbacks. Während seiner Zeit an der University of Southern California stellte er 1967 einen Weltrekord mit über viermal 100 Metern auf, der bis heute nicht geknackt ist. Während seiner Zeit als Profi bekam er den Spitznamen "The Juice", der für O.J.s flüssigen Laufstil stand.

O.J. spielte zuerst für die Buffalo Bills, von denen er 1969 gedraftet wurde. Acht Jahre später wechselte er zu den San Francisco 49ers – dies war sein letzter Verein, bevor er 1979 seine Karriere beendete. Dem 76-Jährigen wurden auch einige Ehrungen zuteil: 1973 wurde der Kalifornier zum NFL Most Valuable Player gewählt und erhielt noch im selben Jahr den Bert Bell Award. Seit 1983 gehörte O.J. zur College Football Hall of Fame – zwei Jahre später wurde ihm die erste Heisman Trophy überreicht.

Nachdem er sich in den Ruhestand begeben hatte, musste O.J. einen herben Rückschlag verkraften: Er erkrankte an Prostatakrebs, der zu seinem Tod führte. Wie lange er dagegen ankämpfen musste, ist nicht bekannt. Laut Local 10 News, soll O.J. vor seinem Ableben mit einer Chemotherapie in der Nähe seines Wohnorts in Las Vegas behandelt worden sein.

ActionPress / Kimberly Butler / Avalon O. J. Simpson in jungen Jahren als Footballspieler

Getty Images O.J. Simpson im Jahr 2017

