Michael Strahans Tochter hat Chemotherapie fast geschafft

Bei Michael Strahans (52) Tochter Isabella wurde ein Hirntumor diagnostiziert. Nach einer Chemo soll sie einen Rückschlag erlitten haben. Zuletzt musste sie sich einer Operation unterziehen. Auf YouTube informiert sie regelmäßig über ihren Gesundheitszustand. In einem neuen Video teilt sie nun weinend gute Nachrichten mit ihren Followern: "Das sind Freudentränen. Mein Arzt hat mich gerade angerufen und mir gesagt, dass ich nur noch zwei Runden Chemo machen muss, ich bin so glücklich. Dann bin ich im Mai fertig und kann versuchen, den Sommer zu genießen, um mich besser zu fühlen."

Eigentlich seien die Ärzte davon ausgegangen, dass sie sechs Runden Chemotherapie benötigen würde. Diese sollte sie Ende Juli abschließen und dann direkt wieder zur Schule gehen. Umso mehr freue sie sich, den Sommer genießen zu können. "Ich habe die Hälfte geschafft! Ich habe die Chemotherapie zur Hälfte hinter mir, und das macht mich wirklich glücklich. Ich habe gebetet, dass ich nur vier Runden machen muss", schwärmt sie. Jetzt sei die Schülerin zuversichtlich, auch den Rest der Therapie hinter sich zu bringen: "Jetzt kann ich nicht einmal mehr ein bisschen traurig sein, weil ich es schaffe. Ich habe es geschafft, ich muss nur alles wiederholen, was ich gerade gemacht habe. Ich bin einfach superglücklich. Heute ist ein toller Tag", jubelt Isabella.

Anfang März meldete sich die Tochter des Sportlers nach einer OP bei ihren Fans. "Ich fühle mich wirklich schrecklich. Es macht keinen Spaß, wenn einem der Schädel aufgeschnitten wird", schilderte sie damals und gab zu: "Das ist echt übel. Vorhin hatte ich so starke Schmerzen, dass ich geschrien habe. Das macht keinen Spaß. Mein Gesicht ist dazu noch so angeschwollen, es ist verrückt. Ich fühle mich grauenvoll und hätte das so nicht erwartet." Dennoch versuchte sie schon damals, ihren Optimismus nicht zu verlieren und positiv zu bleiben.

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan, Tochter von Michael Strahan

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan, Tochter von Michael Strahan

