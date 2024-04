Beim Sonntagsgottesdienst: König Charles grüßt bester Laune

König Charles (75) scheint sich bestens zu erholen. Der britische Monarch steckt nach wie vor mitten in der Behandlung seiner Krebserkrankung. Doch zumindest äußerlich scheint es ihm recht gut zu gehen. Nun wurde Charles zusammen mit seiner Frau Camilla (76) auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst fotografiert. Die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Staatsoberhaupt höchstpersönlich am Steuer seiner Limousine. Den Fotografen lächelt der König bester Laune entgegen und grinst fröhlich von einem Ohr zum anderen. Auch Camilla ist bester Laune: Sie winkt den Schaulustigen gut gelaunt zu.

Aktuell hat es den Anschein, dass Charles auf dem Weg der Besserung ist. Seine Behandlung soll sogar so gut laufen, dass die große Dienstreise nach Australien und Neuseeland wieder in Erwägung gezogen wird. Und laut Insidern ist der 75-Jährige ganz aufgeregt. "Der König kann es kaum erwarten, loszulegen, und er ist begierig darauf, mit der Arbeit fortzufahren", erklärte eine Quelle gegenüber The Sun. Noch betonten seine Ärzte aber wohl, dass er noch nicht vollständig geheilt sei. Man müsse weiter Vorsicht walten lassen und selbst wenn Charles die Fernreise antreten wird, müsse er es langsam angehen. Aber die Mediziner sind "optimistisch".

Seit der Bekanntgabe seiner Krebserkrankung hält sich Charles tapfer. Seine Aufgabe als König habe der zweifache Vater aber nicht vollständig ruhen lassen wollen, so der Palast. Auch wenn man ihm geraten habe, eine Pause einzulegen, habe Charles zumindest den Papierkram selbst erledigen wollen. In den vergangenen Monaten nahm er auch einige kleinere Termine im Buckingham Palace wahr. Im Frühjahr trat er sogar beim traditionellen Ostergottesdienst als Familienoberhaupt auf. Nun könnten die öffentlichen Termine wieder zunehmen.

Getty Images Königin Camilla und König Charles III.

Getty Images König Charles III. im November 2023

