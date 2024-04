Ist Herzogin Meghan etwa eifersüchtig auf eine andere Frau?

Am Wochenende kam es für Herzogin Meghan (42) zu einer unangenehmen Situation! Sie besuchte ein Wohltätigkeitspolospiel im Grand Champions Polo Klub in Florida, um den Sieg ihres Mannes Prinz Harry (39) und seines Teams zu feiern. Sie überreichte die Trophäe höchstpersönlich und stellte sich für einige Gruppenfotos in die Mitte der Männer. Die freudige Stimmung wurde frostiger, als zwei Frauen auf die Bühne kamen, um sich ebenfalls mit den Männern fotografieren zu lassen. Als sich eine Dame dann neben den Rotschopf platzierte, gefiel Meghan das offenbar überhaupt nicht. In einem Clip auf Instagram ist deutlich zu hören, dass die 42-Jährige mehrfach sagt: "Willst du hier in die Mitte kommen?" und dabei wild herumgestikuliert, bis sich die Frau schlussendlich weg von Harry bewegte und an Meghans Seite trat.

Mit dieser Aktion sorgte die Royal-Frau für ordentlich Aufregung unter den Zuschauern des Videos. Die Nutzer sind sich größtenteils einig: Meghan soll sich unangebracht verhalten haben! Einige schreiben: "Sie verhält sich immer so komisch in der Öffentlichkeit und will die gesamte Aufmerksamkeit immer nur auf sich ziehen" oder "Diese Frau hat keine Klasse und keinen Respekt!". Ein paar vereinzelte Kommentare finden aber auch, dass die zweifache Mutter toll in ihrem Outfit aussieht: "Die beiden sehen toll aus! Die Sonne und ihre Liebe lassen sie strahlen".

Bei dem Benefiz-Polospiel soll außerdem ein Kamerateam des Streaminganbieters Netflix dabei gewesen sein. Für die kommende Serie des Ehepaares wird offenbar schon fleißig Material gesammelt. Wie passend, dass sich das neue Projekt unter anderem um den Sport des 39-Jährigen drehen wird! Wie Deadline berichtet, können sich die Fans sogar auf zwei neue Formate freuen. Denn auch Meghan plant gemeinsam mit dem Streaming-Riesen eine Show, bei der es vor allem ums Kochen und um Gärten gehen soll.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games in Düsseldorf, September 2022

Getty Images Prinz Harry beim Polo Cup von Sentebale, August 2023

Glaubt ihr, dass Meghan wirklich eifersüchtig ist? Ja, das sieht man doch total. Nee, ich glaube, das hatte keinen besonderen Grund, dass sie die Frau zu sich gerufen hat. Ergebnis anzeigen



