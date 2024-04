"Rust"-Tragödie: Die Waffenmeisterin bekommt Höchststrafe!

Im Oktober 2021 starb die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) am Set von "Rust". Der Schauspieler Alec Baldwin (66) erschoss die Ukrainerin bei einem tragischen Unfall mit einer Requisitenwaffe. Die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez wurde bereits im März für schuldig gesprochen – jetzt steht auch das Strafmaß fest. Zuvor drohten ihr bis zu 18 Monate Gefängnis und tatsächlich bekommt die 27-Jährige die Höchststrafe! "Sie allein haben eine sichere Waffe in eine tödliche Waffe verwandelt", sagte Richterin Mary Marlow Sommer bei der Urteilsverkündung am Montag, wie unter anderem Deadline berichtet. Das Urteil war die Höchststrafe, die Hannah nach dem Gesetz von New Mexico erhalten kann.

Zuvor hatte die Verurteilte betont, dass wegen der Geschehnisse am Set ihr "Herz wehtut". Jedoch flehte Hannah vor der Verkündung des Strafmaßes in einem Brief auch darum, ihr nicht "noch mehr Zeit" zu geben. Sie hoffte zu dem Zeitpunkt noch auf eine Bewährungsstrafe – vergebens. "Die Geschworenen haben mich für einen Teil der Schuld an dieser grässlichen Tragödie befunden, aber das macht mich nicht zu einem Monster", lautete ihr emotionales Statement vor Gericht.

Laut OK! soll auch Alecs Anwaltsteam wegen der Verurteilung "nervös" sein. Sein Prozess beginnt im Juli. Der Hollywoodstar wurde bereits mehrmals angeklagt – doch die Klagen wurden immer wieder fallen gelassen. Wegen neuer Beweise wird es aber in wenigen Monaten wieder einen Prozess geben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kamerafrau Halyna Hutchins

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, September 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de