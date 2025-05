"Rust"-Waffenmeisterin Hannah Gutierrez aus Haft entlassen

Hannah Gutierrez, bekannt als Waffenmeisterin am Set des Films "Rust", ist am Freitagmorgen vorzeitig aus der Haft entlassen worden, berichtet TMZ. Sie war im vergangenen Jahr zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden – ein Gericht in New Mexico hatte sie der fahrlässigen Tötung an der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) schuldig gesprochen. Die tödlichen Ereignisse hatten sich im Oktober 2021 am Filmset von "Rust" ereignet. Hannahs vorzeitige Entlassung erfolgte aufgrund guter Führung. Sie wird nun ein Jahr auf Bewährung leben und weiterhin eine anderthalbjährige Bewährungsstrafe wegen eines separaten Vergehens im Zusammenhang mit Waffen abbüßen.

Während ihrer Haftzeit, die im März des letzten Jahres begann, absolvierte Hannah erfolgreich ein Drogentherapieprogramm. Nach ihrer Freilassung wird sie in Bullhead, Arizona, wohnen, wo sie unter festgelegten Auflagen leben muss. Zu diesen gehört unter anderem die Durchführung eines psychologischen Gutachtens samt anschließender Therapien, falls diese empfohlen werden. Darüber hinaus darf sie unter keinen Umständen Waffen besitzen oder in Kontakt mit der Familie der verstorbenen Halyna Hutchins treten.

Die tragischen Ereignisse am Set von "Rust" sorgten weltweit für Schlagzeilen. Neben Hannah wurde auch Hauptdarsteller Alec Baldwin (67) wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, jedoch später freigesprochen. Das Gericht befand, dass Hannah für die unsachgemäße Handhabung der Munition verantwortlich war, die letztlich zu Halynas Tod führte. Der Verlust hat die Filmwelt tief erschüttert und Diskussionen über die Sicherheit an Filmsets angestoßen. Die Kamerafrau war sowohl innerhalb der Branche als auch bei ihren Liebsten geschätzt, und die Tragödie wirkt nach wie vor als Mahnung für erhöhte Vorsichtsmaßnahmen in der Filmproduktion.

Getty Images Hannah Gutierrez bei der Urteilsverkündung, März 2024

Getty Images Alec Baldwin im August 2024