Vor "Rust"-Prozessbeginn: Alec Baldwin wird erneut verklagt

Am Set des Films "Rust" war es im Oktober 2021 zu einem tragischen Unfall gekommen. Während der Dreharbeiten erschoss Alec Baldwin (66) versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42). Im Juli muss sich der US-amerikanische Schauspieler deshalb vor Gericht verantworten. Doch kurz vor dem Prozessbeginn wird der Hollywoodstar nun erneut verklagt. Wie The Wrap berichtet, reicht die Familie der Verstorbenen jetzt Zivilklage gegen den Filmproduzenten ein. "Baldwin entschied sich, mit einer geladenen Waffe russisches Roulette zu spielen, ohne sie zu überprüfen und ohne die Waffenmeisterin dies tun zu lassen", heißt es in den offiziellen Gerichtsdokumenten.

Halynas Angehörige erheben jedoch noch einen weiteren schweren Vorwurf gegen den 66-Jährigen. War die Nutzung einer Waffe in der folgenschweren Szene gar nicht vorgesehen? "Die Tatsache, dass in der fraglichen Szene überhaupt keine Waffe abgefeuert werden sollte und dass der Angeklagte Baldwin unerklärlicherweise eine Waffe auf Halyna Hutchins richtete und abfeuerte, macht dies zu einem Fall, in dem eine Verletzung oder ein Todesfall mehr als nur eine Möglichkeit darstellt – sondern ein wahrscheinliches Ergebnis", lautet die Anklage. Alec war nicht nur Schauspieler, sondern auch Produzent des Films. Deshalb findet die Familie, er solle Verantwortung für die Fehler am Set übernehmen: "Scharfe Munition war am Filmset erlaubt und Waffen und Munition wurden unbeaufsichtigt gelassen!"

Auch Hannah Gutierrez, die Waffenmeisterin des Films, soll Alec große Vorwürfe machen. Sie selbst wurde im März zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten verurteilt. Laut Berichten von People soll sie sich nun wünschen, dass auch der Hollywoodstar hinter Gittern landet. Während aufgezeichneter Telefonate soll Hannah deutlich gemacht haben, wie wütend sie sei, "dass ihr die ganze Sache angehängt wurde". Die 27-Jährige soll den Wunsch geäußert haben, "dass sie Alec Baldwin ins Gefängnis stecken."

Splash News / ActionPress Alec Baldwin am Set von "Rust" im April 2023

Getty Images Hannah Gutierrez bei der Urteilsverkündung, März 2024

