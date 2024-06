"Rust"-Waffenmeisterin will Gefängnisstrafe für Alec Baldwin

Im Oktober 2021 war es zu einem tragischen Unfall gekommen. Während der Dreharbeiten des Films "Rust" hatte Alec Baldwin (66) die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen. Im März wurde deshalb die zuständige Waffenmeisterin Hannah Gutierrez wegen fahrlässiger Tötung für schuldig befunden. Im Juli muss sich nun auch der US-amerikanische Schauspieler vor Gericht verantworten. Laut Berichten von People steht Hannah auf seiner Zeugenliste. Doch ob das so eine gute Idee ist? Wie das Magazin jetzt veröffentlicht, soll sich die Waffenmeisterin wünschen, dass auch Alec hinter Gittern landet. Sie sei "wütend, dass ihr die ganze Sache angehängt wurde" und wolle, "dass sie Alec Baldwin ins Gefängnis stecken." Dies soll die Waffenspezialistin während aufgezeichneter Telefonate gesagt haben.

Schon in der Vergangenheit machte Hannah deutlich, dass sie mit ihrem Urteil alles andere als zufrieden ist. Die Waffenmeisterin erhielt in ihrem Prozess im März die Höchststrafe von 18 Monaten Gefängnis und eine Geldstrafe von 5.000 US-Dollar (4.700 Euro). "Sie allein haben eine sichere Waffe in eine tödliche Waffe verwandelt", begründete die zuständige Richterin Mary Marlow Sommer laut Deadline damals den Schuldspruch. Für die Verteidiger der jungen Frau war dieses Urteil schwer zu akzeptieren. Die Anwälte kritisierten: Ihre Mandantin habe keine Vorstrafen, daher sei eine Gefängnisstrafe nicht gerechtfertigt.

Alec befindet sich gerade mitten in den Vorbereitungen auf den bevorstehenden Gerichtsprozess. Doch vor wenigen Tagen zog er mit einer ganz anderen überraschenden Neuigkeit die Aufmerksamkeit auf sich. Der Hollywoodstar, seine Frau Hilaria Baldwin (40) und die sieben gemeinsamen Kinder bekommen ihre eigene Realityshow! Die Sendung, die den Namen "The Baldwins" tragen soll, wird im kommenden Jahr bei TLC zu sehen sein. Unter dem Instagram-Post der Ankündigung stellen viele Nutzer jedoch die Intention der neuen Show infrage: "Alles, damit die Leute den Gerichtsprozess vergessen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Hannah Gutierrez im Gerichtssaal, März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren sieben Kindern im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de