Süß! Loredana Wollny teilt Schnappschuss mit Sohn Aurelio

Im Dezember 2022 durften Loredana Wollny (20) und ihr Verlobter Servet ihren gemeinsamen Sohn Aurelio auf der Welt begrüßen. Wie groß ihr Sohnemann mittlerweile ist, macht die Die Wollnys-Bekanntheit jetzt auf ihrem Instagram-Account deutlich: In ihrer Story teilt Loredana einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Sohn am Strand kuschelt. Dazu schreibt die 20-Jährige "Ich liebe dich so sehr" und unterlegt die Aufnahme zudem mit einer Cover-Version von Rihannas (36) Song "Umbrella".

Zuletzt hatte ihr Sohn Loredana einige schlaflose Nächte bereitet: Wie in einer vergangenen Folge von "Die Wollnys" zu sehen war, wünschte sich ihr Liebster, dass Aurelio beschnitten wird. "Der Kleine ist ja noch nicht mal ein Jahr alt", zeigte sich Loredana zunächst unschlüssig. Nach reiflicher Überlegung kam die TV-Bekanntheit jedoch zu einer Entscheidung: "Ich freue mich sehr, Servet seinen Wunsch zu erfüllen. Es ist nichts Gefährliches und beugt Entzündungen vor." Wann und wo die Eltern den Eingriff vornehmen lassen werden, wussten sie bis dato allerdings noch nicht.

Vor rund eineinhalb Jahren hatten Loredana und Servet ihr Söhnchen auf der Welt begrüßen dürfen. Wenige Monate später stellte Servet seiner Liebsten die Frage aller Fragen – und Loredana sagte natürlich Ja. Zwischenzeitlich machten sich die Fans des Paares aber mächtig Sorgen: Kurz nach ihrer Verlobung löschte Loredana alle Pärchenbilder mit dem Vater ihres Kindes auf Social Media und entfolgte ihm sogar. Doch eine Liebeskrise war nicht Grund für die Aktion, wie die Tochter von Silvia Wollny (59) später gegenüber Promiflash verriet: "Wir sind nach wie vor sehr glücklich zusammen. Ich habe die Beiträge archiviert, weil es zu bösen Aussagen in den Kommentaren, aber auch Privatnachrichten gekommen ist – und in denen Servet und ich rassistisch beleidigt wurden."

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Sohn Aurelio

Instagram / loredanawollny Loredana Wolly mit ihrem Verlobten Servet und ihrem Sohn Aurelio

