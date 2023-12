Sohn ist nun ein Jahr alt: Für Loredana Wollny ist es schwer

Loredana Wollny (19) kann offenbar kaum glauben, dass ihr Sohn schon ein Jahr alt ist. Im Dezember 2022 durften die Die Wollnys-Bekanntheit und ihr Verlobter Servet einen gemeinsamen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Vor wenigen Tagen hat der kleine Aurelio bereits seinen ersten Geburtstag gefeiert, zu dem sich Loredana mit einem rührenden Post gemeldet hatte. Der Tag machte sie aber offenbar auch etwas nachdenklich.

"Ich muss sagen, es ist für mich nach wie vor schwer, weil die Zeit so schnell vergeht und er einfach jeden Tag mehr lernt und so schnell groß wird", gestand die 19-Jährige in ihrer Instagram-Story. Natürlich freue sie sich auch über seine Fortschritte. "Aber es ist auch sehr schwer zu sehen, wie schnell es geht", betonte die Influencerin. Die Geburtstagsfeier sei an sich jedoch sehr schön gewesen: "Aurelio hat sich sehr über seine Geschenke gefreut."

Seit der Geburt ihres Sohnes hat sich für Loredana sehr viel verändert: "Aber alles nur positiv." Sie wolle sich auch in Zukunft erst mal nur auf ihn konzentrieren. Irgendwann könnten sie und Servet sich aber "auf jeden Fall" weiteren Nachwuchs vorstellen.

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Verlobten und ihrem Sohn Aurelio

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Sohn Aurelio

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wolly mit ihrem Verlobten Servet und ihrem Sohn Aurelio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de