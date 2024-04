Erste "Bauer sucht Frau International"-Dates stehen fest!

Fans aufgepasst! Endlich ist es so weit: Heute startet die neue Staffel von Bauer sucht Frau International. In diesem Jahr suchen acht Singles aus verschiedenen Ländern nach der ganz großen Liebe – Moderatorin Inka Bause (55) steht ihnen dabei tatkräftig zur Seite. In der ersten Folge der Datingshow müssen die Kandidaten erst einmal in Einzelgesprächen herausfinden, bei welchen Anwärtern der Funke überspringt und wer letztendlich zur begehrten Hofwoche eingeladen wird...

Milchviehbauer Peter aus Österreich hat die Qual der Wahl: Gleich vier Frauen buhlen um sein Herz. Die Entscheidung zögert er allerdings bis zum nächsten Tag hinaus. Alisa übernachtet als Einzige bei ihm auf dem Hof – Stephanie, Lydia und Laura bleiben hingegen lieber im Hotel. Für welche Dame sich Peter letztendlich entscheidet, wird sich in der nächsten Woche zeigen. Kakaofarmer Andreas aus Guatemala nimmt von den fünf Frauen schließlich Petra und Uta mit. Schweizerin Susanne bricht von allein ab. Obstfarmerin Ulrike aus Brasilien hat sich von vornherein nur für den Veterinäramtsangestellten Heiko festgelegt.

Heiko erlebte bei seiner Anreise auf dem brasilianischen Landgut ein richtiges Fiasko. "Das war volles Programm, was man sich nicht wünscht. Von Flug verpasst bis späte Anreise, schlecht geschlafen", erklärte er erschöpft beim Staffelauftakt und fügte hinzu: "Alles, was nicht kommen sollte, ist eingetroffen. [...] Mein Koffer ist noch unterwegs und man weiß nicht genau, wo [der ist]." Trotz der ganzen Strapazen wolle er das Beste aus der Situation machen.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL Peter, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2024

Anzeige Anzeige

RTL Heiko und Ulrike von "Bauer sucht Frau International"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den ersten "Bauer sucht Frau International"-Dates? Toll! Ich bin schon total gespannt, wie es weitergeht. Na ja, ich habe etwas anderes erwartet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de