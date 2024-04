"Bauer sucht Frau International"-Heiko erlebt Anreise-Fiasko

Für den Bauer sucht Frau International-Kandidaten Heiko ist nicht nur allein die Show ein Abenteuer – sondern auch schon die Anreise. Denn der Teilnehmer möchte Ulrike kennenlernen, die in Brasilien auf ihrem Landgut mit ihren Tieren lebt. Neben der ganzen Nervosität werden ihm auch noch Steine in den Weg gelegt. "Das war volles Programm, was man sich nicht wünscht. Von Flug verpasst bis späte Anreise, schlecht geschlafen. Alles, was nicht kommen sollte, ist eingetroffen. [...] Mein Koffer ist noch unterwegs und man weiß nicht genau, wo [der ist]", erklärt Heiko erschöpft im Staffelauftakt. Doch er möchte das Beste aus der Situation machen!

Obwohl er schon 80 Stunden unterwegs war, will er sich nicht ausruhen und direkt zu Ulrike auf den Hof fahren. Einen kleinen Stopp legt er dann aber doch ein: Er kauft sich im Shoppingcenter neue Klamotten, ein Deo und eine Zahnbürste. Denn für Ulrike will der Bayer selbstverständlich frisch sein: "Ich will ja das Beste geben, für meine Ulrike, wenn ich da auftauche." Am Straßenrand macht er sich mithilfe seines Fahrers schick. Er könne es kaum erwarten, Ulrike in den Arm zu nehmen.

Auch Ulrike freut sich total auf Heiko. Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann war sie nach Brasilien ausgewandert. Nach einigen Jahren des Single-Daseins wolle sie nun wieder "Schmetterlinge im Bauch" fühlen. Er ist der einzige, den sie zu sich auf den Hof eingeladen hat – alle andere Anwärter haben es ihr nicht angetan. "Ich bin voller Spannung auf das, was kommt", betont die 57-Jährige. Die ganze Hoffnung liegt nun also bei dem Veterinäramtsangestellten Heiko.

RTL Ulrike aus Brasilien, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin

RTL Ulrike von "Bauer sucht Frau International"

