Neues Foto: Isabel Edvardssons Babybauch ist richtig rund!

Isabel Edvardsson (41) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Die Let's Dance-Profitänzerin und ihr Mann Marcus Weiß (49) verkündeten im vergangenen November, dass sie zum dritten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seither schwelgt die Blondine im absoluten Babyglück und lässt daran auch ihre Fans im Netz teilhaben. So wie auch jetzt wieder: Auf Instagram teilt die baldige Dreifachmama mehrere Schnappschüsse eines Schwangerschafts-Fotoshootings mit ihrem Liebsten. Während die erwartungsvollen Eltern darauf voller Freude in die Kamera strahlen, sorgt vor allem Isabels Babybauch für Aufsehen – denn dieser ist inzwischen kugelrund.

Bereits vor einigen Wochen gewährte die gebürtige Schwedin einen Einblick in ihre Schwangerschaft – und verriet in diesem Zuge auch das voraussichtliche Geburtsdatum ihres kleinen Sprösslings. "Mein Baby kommt noch im Frühling!", plauderte die Familienmama da unter anderem im Interview mit Bild aus. Schon damals schien Isabel die Ankunft ihres dritten Nachwuchses kaum erwarten zu können – genauso wenig wie ihre beiden Söhne und ihr Partner Marcus. "Sie streicheln, küssen und reden mit meinem Babybauch. Und sie fragen auch ständig, wann denn das Baby rauskommt", berichtete die 41-Jährige.

Dass die Tänzerin aktuell in froher Erwartung ist, hatte vor nicht allzu langer Zeit auch bedeutet, dass sie in der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" nicht auf das Tanzparkett treten kann – zum Ärger vieler Fans. Im Netz hatten sich daraufhin auch nur so die enttäuschten Kommentare der treuen Zuschauer der Show getummelt. "Was ist mit Isabel?", hatte da unter anderem ein verdutzter Fan unter dem Verkündungspost der diesjährigen Profitänzer auf Social Media kommentiert.

Instagram / isabel_edvardsson_official Marcus Weiß und Isabel Edvardsson, Profitänzer

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance"

