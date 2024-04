Besäufnis-Klärungsbedarf: Nico Legat sieht es nicht ein!

In der aktuellen Folge Prominent getrennt versucht die Influencerin Sarah Liebich, ein klärendes Gespräch mit ihrem Ex-Freund Nico Legat (26) zu führen. Dieser spielt sein betrunkenes Verhalten vom Vorabend runter: Er habe lediglich ein "bisschen zu viel getrunken." Zuerst scheint er einzulenken, als Sarah ihn mit seinem Fehlverhalten konfrontiert, nur um dann im Interview gegen sie zu schießen. "Ich nehme es ernst, was sie mir sagt, aber wenn ich dann weiß, sie übertreibt wieder, dann ignoriere ich sie", verrät er hinterrücks. "Diese Frau habe ich zwar mal geliebt, aber es ist das Beste, dass sie von mir weggekommen ist", äußert er im Interview und fügt hinzu: "Weil ich ein riesengroßes Herz habe und sie das nicht hat."

Bereits zu Beginn der Staffel fällt der 26-Jährige durch verschiedene Aussagen unangenehm auf. "Ich saufe mir jetzt so den Arsch voll. Ich werde jetzt so saufen", verspricht er in der zweiten Folge und betrinkt sich hemmungslos. Infolgedessen bringt er mehrere unangebrachte Äußerungen gegenüber seinen Mitkandidaten. So erzählt er den anderen, er würde seine Ex "höchstens bumsen" wollen, da er "extrem horny" sei. Ungeniert zählt er weitere Teilnehmerinnen auf, die es ihm angetan hätten und behauptet, dass es bei ihm "gefährlich" werde.

Der Sohn von Thorsten Legat (55) und seine Ex-Freundin Sarah hatten in dem Format Temptation Island ihr Reality-TV-Debüt. In der Show wollten die beiden ihre Treue testen – was gründlich nach hinten losging. Nico betrog seine langjährige Freundin mit der Verführerin Siria und zeigte keinerlei Reue. Nach Beendigung der Show gingen er und Sarah getrennte Wege.

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL / Frank J. Fastner Sarah Liebich und Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidaten

