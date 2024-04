Traum in Weiß: Sofia Richie setzt ihre Babykugel in Szene!

Sofia Richie (25) und Elliot Grainge erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Nun stellt die Tochter von Lionel Richie (74) ihren wachsenden Babybauch in einem Werbespot zur Schau – und die Aufnahmen können sich definitiv sehen lassen! Auf den modischen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, erstrahlt die Blondine in einem Traum in Weiß. In einem dazugehörigen Clip im Netz ist zudem zu sehen, wie sich die werdende Mama in zwei verschiedenen Kleidern präsentierte, die ihre Körpermitte besonders gut zur Geltung bringen.

Während des Shootings reflektierte die 25-Jährige ihre Mutterschaft und gewährte dabei einen tiefen Blick in ihr Inneres. "Ich habe das Gefühl, dass ich schon so lange darauf gewartet habe", sagt Sofia leise in einem Voiceover und fügt fragend hinzu: "Ich bin dabei, mein nächstes Kapitel zu beginnen. Manchmal frage ich mich: Bin ich bereit?" Jeden Tag spüre sie, wie der kleine Bauchzwerg in ihr wachse – dadurch fühle sie sich stärker. Das Video ist unter anderem auf ihrem Instagram-Profil zu finden.

Für Sofia ist es nicht das erste Shooting während ihrer Schwangerschaft. Ende Januar teilte sie in einem TikTok-Video einen Zusammenschnitt der vergangenen Monate. Neben einem Ultraschallbild von ihrer ungeborenen Tochter hält ein anderer Schnappschuss ein niedliches Babybauchshooting der werdenden Eltern fest: Während Elliot liebevoll seine Arme um seine Partnerin legte, setzte die Beauty ihren besten Modelblick auf.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

TikTok / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie beim Babybauchshooting

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Schnappschüsse von Sofia? Sie sieht einfach umwerfend aus! Na ja, ich habe mehr erwartet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de