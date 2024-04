Wieder verliebt: Ist er der Neue von Katharina Eisenblut?

Katharina Eisenblut (29) ist wieder frisch verliebt. Erst im März scheiterte ihre Beziehung zu ihrem Noch-Ehemann Niko Kronenbitter – die Trennung der beiden verlief weniger glatt, am Ende wurde sogar die Polizei eingeschaltet. Doch nun scheinen alle Sorgen längst vergessen. In ihrer Instagram-Story kuschelt die einstige DSDS-Kandidatin mit einem unbekannten Mann und macht damit ihre neue Liebe offiziell. Die Identität ihrer neuen Flamme hingegen gibt sie noch nicht publik – oder etwa doch? Promiflash hat mal nachgeforscht: Gerüchten zufolge könnte Dominik der neue Mann an ihrer Seite sein!

Vor wenigen Tagen postete Dominik ein Foto auf Instagram, auf dem er gemeinsam mit einem weiteren Mann und einem Sportwagen vor einem Restaurant posiert. Diesen Beitrag kommentierte Katharina prompt mit einem roten Herz der Liebe. Auffällig ist zudem: In dem kurzen Clip, den sie mit ihrer neuen Flamme teilt, sind fallen direkt seine auffälligen Armbänder ins Auge. Der Unbekannte trägt gleich zwei gold-grüne Kettchen der Luxusmarke Van Cleef & Arpels. Derselbe Schmuck ist auch auf dem Profil von Dominik in den sozialen Medien zu bewundern. Auch eine auffällige glitzernde Uhr, die Katharina auf ihrer Seite zeigte, findet sich bei Dominik.

Doch wie steht es nun eigentlich um Katharina und ihren Ex Niko? "Im Raum steht der Verdacht eines Körperverletzungsdelikts. Vorausgegangen war ein Streit zwischen Eheleuten. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen habe der Ehemann die Frau leicht verletzt. Hierbei habe auch ein PKW eine Rolle gespielt", heißt es laut Bild in einem Statement der Polizei Westpfalz. Mit neuen Details hält sich die Mutter eines Sohnes derzeit jedoch zurück.

Instagram / keepitlikedomi Influencer Domi, August 2023

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im April 2024

