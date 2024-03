Gewaltvorwürfe: Katharina Eisenblut will über Ex auspacken

Katharina Eisenblut (29) meldet sich erneut zu Wort. Die einstige DSDS-Kandidatin und ihr Partner Niko Kronenbitter gaben vor zwei Wochen ihre Trennung bekannt. Erst gestern sprach sie im Netz über einen Vorfall, der sich bei einer Aussprache der beiden am vergangenen Freitag ergeben haben soll. Details gab sie nicht preis, erklärte jedoch, dass sie den Fall an einen Anwalt sowie die Polizei weitergegeben habe. Nun nimmt sie auf Instagram erneut Stellung zu ihrem Beziehungsaus. Katharina droht: "Die Wahrheit wird ans Licht kommen, da ich Videomaterial besitze, Fotos, Zeugen, und das sehr viel beweisen wird."

Bereits nach ihren ersten Aussagen wurden Gewaltvorwürfe gegen Niko laut. Katharina deutet nun an, dass der Vorfall am vergangenen Freitag kein Einzelfall war. "Das, was mir passiert ist und das immer und immer wieder, war wirklich schlimm für mich", erklärt sie in ihrem Statement. Sie habe lange Zeit geschwiegen, da sie Angst hatte und sich selbst die Schuld gab. Mittlerweile sei ihr klar geworden: "Niemand hat so etwas verdient!" Ihr Ex sei ein Lügner, dennoch wolle sie sich nicht schlecht über ihn äußern.

Katharina hat Anzeige gegen ihren Ex erstattet. Der Vorfall wurde inzwischen außerdem von einem Sprecher der Polizei Westpfalz bestätigt. "Im Raum steht der Verdacht eines Körperverletzungsdelikts. Vorausgegangen war ein Streit zwischen Eheleuten. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen habe der Ehemann die Frau leicht verletzt. Hierbei habe auch ein Pkw eine Rolle gespielt", heißt es laut Bild.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Niko

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter, Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

